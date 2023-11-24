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Разведка в Эстонии раскрыла цели ВСУ на левобережье Херсонщины

Руслана Заклинская
24 ноября 2023, 22:52
Вооруженные силы Украины создали плацдарм на левом берегу Днепра для оттеснения российских сил и уменьшения обстрелов Херсона.
Разведка в Эстонии раскрыла цели ВСУ на левобережье Херсонщины
В эстонской разведке назвали цели ВСУ на левобережье Днепра / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Ситуация на украинском фронте за последнюю неделю не претерпела значительных изменений. Общая интенсивность боевых действий снизилась, за исключением района Авдеевки, где российские атаки усилились. Об этом рассказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг изданию ERR.

На южном участке фронта украинские войска смогли удержать новонабытые территории, особенно на восточном берегу Днепра.

По словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга, двумя основными целями украинских сил в регионе являются контроль над районами на левом берегу Днепра и отбрасывание оккупантов на юг. Таким образом ВСУ пытаются обезопасить Херсон от российского огня с закрытых позиций.

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"На данный момент я не вижу и не верю, что армии Российской Федерации удастся отбросить украинские части за реку. И если это произойдет, то это обязательно будет решение самих украинцев", - сказал глава разведцентра Сил обороны.

Согласно словам полковника в отставке, Ханнеса Тоомсалу, погода существенно влияет на возможность использования беспилотников РФ. Однако стоит заметить, что во время последних действий украинская ПВО уничтожила часть "Шахедов" – беспилотников РФ, что указывает на возможные проблемы в российской армии.

"Другой вопрос, где их ракеты? Они же были произведены. На этой неделе летал "Искандер-К", который даже не является баллистической ракетой. И Х-22 "Буря", страшная старая ракета, разбившаяся под Запорожьем. Непонятно, в каком состоянии армия России", - добавил Тоомсалу.

Издание подчеркнуло, что в ближайшем будущем Россия, вероятно, не совершит оперативного прорыва на украинской территории. Однако с приходом холодов вероятность атак РФ на важные инфраструктурные объекты Украины будет расти.

Война в Украине

Напомним, соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый сообщил, что оккупанты пытаются двигаться вперед на Купянском направлении в районе Синелевки. По его словам, тяжелые бои также продолжаются в лесах вблизи Лимана первого. Противник постоянно пытается продвигаться волнами. Однако на линии соприкосновения не произошло значимых изменений.

Также российские войска активизировались вблизи Авдеевки в Донецкой области и начали третью волну штурмовых действий. По сообщению начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, оккупанты осуществляют многочисленные авиаудары с помощью управляемых авиабомб и наносят 30-40 массированных обстрелов Авдеевки.

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война в Украине Левый берег Херсонская область внешняя разведка война России и Украины
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