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Оккупанты стянули резервы и наступают на Бахмутском направлении

Ангелина Подвысоцкая
20 ноября 2023, 21:50
Российские оккупанты пытаются вернуть ранее утраченные позиции. Активные бои длятся две недели.
ВСУ
Оккупанты стянули резервы и наступают на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты стянули резервы и наступают на Бахмутском направлении. Враг атакует позиции ВСУ уже две недели. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Россияне пытаются вернуть утраченные позиции. На этом направлении продолжаются активные бои. Украинским военным удалось отбить 11 атак оккупантов.

"На Бахмутском направлении ситуация остается активной, враг уже примерно две недели как перешел от оборонительных действий к атакующим, пытается вернуть утраченные предварительно позиции ... 11 вражеских атак на данном направлении было отбито за минувшие сутки - это Клещиевка, Андреевка, хромово. Враг пытается вытеснить наших защитников с позиций в районе Клещиевки", - сказал Фитьо.

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За сутки оккупанты ударили артиллерией 336 раз по украинским позициям. Они применили 10 дронов. Однако ВСУ не отступают и уничтожают врага. Потери РФ только на этом направлении составляют 124 оккупанта и 10 единиц вражеской техники.

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах. Российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции под Бахмутом.

Напомним, украинский военный рассказал о жесткой тактике оккупантов под Бахмутом. Армия России активно использует беспилотники, на многих участках фронта под Бахмутом.

Как сообщалось ранее, под Бахмутом ситуация остается тяжелой. Российские оккупанты наступают на флангах, тяжелые бои идут южнее города.

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