Разломился на две части: уничтожен корабль, который вышел из Одессы

Из Одессы вышел сухогруз Pallada. Однако он так и не смог добраться до места назначения. Корабль разломился на две части. Видео уже разлетелось в Сети.
Корабль под флагом Камеруна был в море в тот момент, когда там был очень сильный шторм. Сухогруз полностью разломился у черноморского побережья Турции.
По данным Milliyet, корабль дрейфовал, получил трещину и сел на мель в Эреглиском районе Зонгулдака. В момент крушения высота волн достигала 5 метров. Капитан судна подал сигнал бедствия, после чего из судна эвакуировали 12 членов экипажа.
Смотрите видео о том, как разломился корабль из-за шторма:
Издание Anadolu сообщает, что руководство порта Эрегли пытается установить связь с турецким судном Kafkametler, которое шло из России в Измир. Известно, что корабль вышел из порта в шторм. На борту было 12 членов экипажа - граждане Турции.
Ситуация в Черном море
Ранее в ВМС Украины сообщали, что оккупанты взяли оперативную паузу в Черном море, РФ не знает, что делать. Российские захватчики взяли оперативную паузу после успешных ударов украинских военных по кораблям Черноморского флота. В РФ думают, как изменить тактику.
Также ранее отмечалось, что уничтожение Украиной российского корабля "Аскольд" стало уникальным событием. Ударом ВСУ уничтожена основная система вооружения этого корабля, отмечают аналитики.
Напомним, в Крыму были уничтожены десантные катера РФ. В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали уничтожения двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ в Крыму.
Другие новости:
- Взорвали гордость Черноморского флота: в ГУР раскрыли детали операции в Крыму
- Черноморский флот выводят из Крыма: в ВМС сообщили о последствиях для врага
- Черноморский флот бежит из Крыма: в НАТО признали эффективность ударов Сил обороны