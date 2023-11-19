Разломился на две части: уничтожен корабль, который вышел из Одессы

Сухогруз, который вышел из Одессы, разломился на две части из-за очень сильного шторма.

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Возле берегов Турции волны пополам разорвали корабль / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Из Одессы вышел сухогруз Pallada. Однако он так и не смог добраться до места назначения. Корабль разломился на две части. Видео уже разлетелось в Сети.

Корабль под флагом Камеруна был в море в тот момент, когда там был очень сильный шторм. Сухогруз полностью разломился у черноморского побережья Турции.

По данным Milliyet, корабль дрейфовал, получил трещину и сел на мель в Эреглиском районе Зонгулдака. В момент крушения высота волн достигала 5 метров. Капитан судна подал сигнал бедствия, после чего из судна эвакуировали 12 членов экипажа.

видео дня

Смотрите видео о том, как разломился корабль из-за шторма:

сухогруз разломился пополам / фото: скриншот

Издание Anadolu сообщает, что руководство порта Эрегли пытается установить связь с турецким судном Kafkametler, которое шло из России в Измир. Известно, что корабль вышел из порта в шторм. На борту было 12 членов экипажа - граждане Турции.

Ситуация в Черном море

Ранее в ВМС Украины сообщали, что оккупанты взяли оперативную паузу в Черном море, РФ не знает, что делать. Российские захватчики взяли оперативную паузу после успешных ударов украинских военных по кораблям Черноморского флота. В РФ думают, как изменить тактику.

Также ранее отмечалось, что уничтожение Украиной российского корабля "Аскольд" стало уникальным событием. Ударом ВСУ уничтожена основная система вооружения этого корабля, отмечают аналитики.

Напомним, в Крыму были уничтожены десантные катера РФ. В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали уничтожения двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ в Крыму.

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