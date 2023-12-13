Россия впервые за год атаковала Киев ракетами С-400: Жданов раскрыл угрозы

Из комплекса С-400, по неподтвержденным данным, российская армия может обстреливать территорию Украины на дальность не более 200-220 километров.

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Ракетная атака России по Киеву / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео ГСЧС

Российская армия нанесла коварный ракетный удар по Киеву в ночь на 13 декабря. Около трех часов враг выпустил десять баллистических ракет С-400. Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что известно о ракетах, которые применила Россия, и сколько еще их есть у врага.

Известно, что российская армия ударила по Киеву баллистическими ракетами 48Н6 из комплекса С-400. Согласно еще одной версии, которую озвучили в воздушных силах сразу после удара, это была баллистическая ракета "Искандер", передает ТСН.

"Разница только в количестве взрывчатого вещества и головной части ракеты. В "Искандере" ее почти полтонны, а в ракете С-400 меньше - 300 килограммов", - рассказал Жданов. видео дня

По словам Олега Жданова, в России могут производить до 20 баллистических ракет в месяц к комплексу С-400. В запасах у врага может быть несколько десятков, а может даже сотен таких ракет.

Военный эксперт говорит, что из комплекса С-400, по неподтвержденным данным, в режиме "земля - земля" российская армия может обстреливать территорию Украины на дальность не более 200-220 километров.

Ракетный удар по Киеву 13 декабря

Напомним, что 13 декабря ночью РФ ударила по Киеву десятью ракетами. Также сегодня в три часа ночи оккупанты выпустили 10 ракет по Киеву. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

Стали известны новые детали ракетного удара по Киеву. На данный момент известно о 53 пострадавших, среди них есть шестеро детей. 18 человек были госпитализированы в больницу. Кроме того, повреждены 19 автомобилей, из которых четыре не подлежат восстановлению.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву. По словам президента, Украине нужно наращивать количество систем ПВО, и уже есть "новые мощные договоренности". Продолжается работа над ускорением поставок.

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