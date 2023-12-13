Ночью РФ ударила по Киеву десятью ракетами: сколько удалось сбить

Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

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Ракетный удар по Киеву: в Воздушных силах раскрыли подробности / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, КГВА

В ночь на 13 декабря страна-агрессор РФ атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами. Силы ПВО уничтожили все 20 враждебных целей.

Как сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram, российские оккупационные войска выпустили по Украине 10 "шахедов" из района Балаклавы в Крыму. Все десять дронов были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

Почти все вражеские дроны были сбиты в Одесской области в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

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Также сегодня в три часа ночи оккупанты выпустили 10 ракет по Киеву.

"Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

Уничтожены 10 ударных дронов и 10 баллистических ракет / t.me/kpszsu

Ракетный удар по Киеву 13 декабря

В Киеве прогремела серия взрывов - страна-агрессор атаковала столицу Украины ракетами. Все цели были сбиты.

Однако из-за падения обломков есть разрушения в четырех районах города - Голосеевском, Деснянском, Дарницком, Днепровском. Поврежден водопровод, горели дома, вылетали окна. Произведена эвакуация жителей многоквартирного дома.

К счастью, обошлось без жертв. По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший, в том числе 6 детей. Самой старшей пострадавшей 80 лет, самой молодой – 5 лет. Всем оказана медицинская помощь.

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