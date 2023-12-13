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Целью был объект критической инфраструктуры: новые детали ракетного удара по Киеву

Юрий Берендий
13 декабря 2023, 09:25
В МВД и КМВА сообщили о последствиях ракетного удара по Киеву. По состоянию на 9: 00 известно о 53 пострадавших, из них шестеро детей.
Целью был объект критической инфраструктуры: новые детали ракетного удара по Киеву
Новые детали ракетного удара по Киеву / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, МВД

Вследствие ракетного удара по Киеву в ночь на 13 декабря пострадали 53 человека, из них 18 - госпитализированы в больницы столицы. Об этом говорится в сообщении МВД

"По предварительной информации, в результате падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева повреждены четыре многоквартирных и четыре частных жилых дома, а также коммунальные сооружения", - говорится в сообщении МВД.

На данный момент известно о 53 пострадавших, среди них есть шестеро детей. 18 человек были госпитализированы в больницу. Кроме того, повреждены 19 автомобилей, из которых четыре не подлежат восстановлению.

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"На местах работают необходимые службы", - резюмировали в МВД.

В то же время в Киевской городской военной администрации обновили информацию о последствиях ракетного удара по Киеву. Там отметили, что подавляющее большинство пострадавших получили резаные раны тела.

"По состоянию на 09: 00 в результате ночной ракетной атаки в столице пострадало 53 человека (36 женщин и 17 мужчин, из них шестеро детей). Из них 20 пострадавших госпитализированы. Подавляющее большинство - 34 человека-получили резаные раны тела. Еще у 8-ех острая реакция на стресс. У остальных: ЗЧМТ, ссадины, ожоги и другие травмы", - отметили в сообщении КМВА.

Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками от ракет в Днепровском районе 35 частных домов остались без света.

"Аварийные бригады ДТЭК планируют восстановить электроснабжение до 14-00", - сообщили в КМВА.

Там также добавили, что информации относительно погибших нет.

В Офисе президента Украины также отреагировали на ночной обстрел Киева. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Телеграмме назвал тип ракет, которыми был нанесен удар по столице.

"Сейчас известно, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400", - написал Ермак.

Позже он добавил, что целью атаки на Киев стал объект критической инфраструктуры.

"Цель россиян - объект критической инфраструктуры. Нам известно, куда они бьют", - резюмировал Ермак.

Ракетный удар по Киеву - что известно

В ночь на 13 декабря Российская Федерация атаковала Украину с помощью беспилотников и ракет. Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 вражеских целей.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что примерно в три часа ночи противник нанес ракетные удары по Киеву, вероятно, с северо-восточного направления. По предварительной информации, использовалось баллистическое вооружение.

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