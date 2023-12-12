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"Могут повторить": Свитан назвал цель ударов россиян по Киеву

Руслана Заклинская
12 декабря 2023, 09:29
Атаки россиян преследуют не только военные, но и информационные цели.
'Могут повторить': Свитан назвал цель ударов россиян по Киеву
Для чего россияне совершают атаки по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские ракетные удары по Украине в последние дни стали очередным свидетельством того, что Кремль не собирается прекращать свою агрессию против Украины. Враг может повторить ракетные удары в декабре еще несколько раз. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в комментарии ТСН.uа.

"Недавняя ракетная атака имела целью "подсветить" выдвижение Путина в кандидаты на пост президента. В российских пабликах Новости об ударе по Украине шли рядом с новостью о выдвижении Путина. Сегодняшняя атака (в ночь на 11 декабря) имела целью перебить положительный посыл о поездке Владимира Зеленского в Южную Америку, в Северную Америку", - отметил военный эксперт.

Эксперт также назвал возможные даты подобных атак - во время выступления Путина 14 декабря и на Новый год. Он подчеркнул, что Россия заинтересована не столько в результате, сколько в информационном эффекте от подобных атак.

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"Могут повторить 14 декабря, когда Путин планирует выступить с каким – то посланием, могут 25 декабря, на Новый год", - сказал он.

Военный эксперт Роман Свитан также считает, что Россия бьет по Киеву, чтобы создать информационный шум. Он отмечает, что ракетные атаки всегда привлекают внимание международного сообщества, поэтому их можно использовать для пропаганды своих успехов в войне.

"Россиянам нужен не результат, а информационный посыл. Они демонстрируют, что Вооруженные силы России работают, идет "успешная " война", - добавил Cвитан.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Россия проводит эксперименты по прорыву наших систем ПВО. Он отмечает, что последние ракетные обстрелы были направлены на проверку эффективности различных видов вооружения.

"Последний налет, в том числе и дронов-камикадзе, говорит о том, что россияне изначально пытались использовать дроны-камикадзе как разведывательные элементы. Они понимали, что большинство дронов будет сбито, но их основная цель – рассредоточение внимания ПВО и расход боекомплекта. А второй волной пошли очень сложные для перехвата баллистические ракеты. Они были направлены в направлении Киевской области и Киева. Россияне очень хорошо знают, что Киев и область лучше всего защищены от всей номенклатуры российского ракетного вооружения, поэтому они и пытаются выяснить то, какие средства смогут наиболее эффективно прорывать эти системы нашей ПВО", – говорит Александр Коваленко.

Атаки РФ по Украине

Напомним, в ночь с 11 на 12 декабря российские войска атаковали территорию Украины с помощью беспилотников-камикадзе. Из 15 вражеских дронов, силы ПВО уничтожили 9. Воздушные силы ВСУ сообщили, что дроны запускали из Крыма, из района Балаклавы.

Также ночью 11 декабря оккупанты атаковали Украину дронами и баллистическими ракетами. Всего зафиксировали 18 запусков ударных беспилотников "Shahed-136/131". Все цели врага были успешно уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщал Главред, после паузы в 79 дней, российские оккупанты возобновили ракетные удары по Киеву. 8 декабря в области раздавались взрывы. Глава Киевской МВА Сергей Попко заявил, что Россия выпустила крылатые ракеты с военных самолетов Ту-95МС.

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