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Россия атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО уничтожили часть

Руслана Заклинская
12 декабря 2023, 08:19
Россияне выпустили беспилотники из оккупированного Крыма, из района Балаклавы.
Россия атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО уничтожили часть
Россияне атаковали Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Командование объединенных сил ВСУ

Ночью с 11 на 12 декабря российские войска совершили атаку на территорию Украины с помощью беспилотников-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 9 из 15 беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе из оккупированного Крыма. На этот раз пуски были осуществлены из района Балаклавы.

"В ночь на 12 декабря 2023 года российские оккупанты снова атаковали беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма, на этот раз из района Балаклавы", - сообщили воздушные силы ВСУ.

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В Украине зафиксировали 15 ударных беспилотников, которые направлялись в разные области Украины. Однако благодаря мобильным огневым группам Сил обороны, девять из этих дронов успешно уничтожили.

Также зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59. Одну из них уничтожили в Днепропетровской области, а вторую - в Запорожской.

Атаки оккупантов

Напомним, ночью 11 декабря, оккупанты совершили атаку на Украину дронами и баллистическими ракетами. Все цели врага были уничтожены с помощью ПВО. Беспилотники "Shahed" запустили из оккупированного Крыма, из районов Чауда и Бельбек. Зафиксировано 18 выпусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Также 11 декабря в Киеве прогремело 10 взрывов. Глава Киевской городской военной администрации, Сергей Попко, сообщил, что российские оккупанты попытались осуществить ракетный удар по Киеву по аналогичному сценарию с предыдущей атакой месяц назад, выпустив баллистические ракеты по столице.

Как ранее сообщал Главред, после 79-дневной паузы российские оккупанты возобновили ракетные удары по Киеву. Утром 8 декабря в Киевской области прогремели взрывы и работали силы ПВО. Глава Киевской городской военной администрации, Сергей Попко, сообщил, что Россия осуществляла удары крылатыми ракетами с военных самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

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