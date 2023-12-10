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Оккупанты истощают ПВО Украины перед атакой: новая хитрая тактика врага

Елизавета Бельмас
10 декабря 2023, 14:14
Россияне проводят подготовку к возобновлению крупной ракетной кампании.
Оккупанты истощают ПВО Украины перед массированной атакой
Оккупанты истощают ПВО Украины перед массированной атакой / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Picryl

Оккупанты впервые за долгое время нанесли массированый ракетный удар по Украине 8 декабря. В этот день они использовали фальшивые ракеты для привлечения, запутывания и истощения украинской ПВО. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Стало известно, что 9 декабря российский военный блогер рассказал, что оккупанты использовали крылатые ракеты Х-55, которые очень похожи на модернизированный вариант ракеты Х-101. Цель у таких действий достаточно проста - российская армия пытается истощить украинкую ПВО.

видео дня

Аналитики утверждают, что несмотря на ракеты-приманки, ни одна ракета в тот день не попала в назначенную цель, все они были ликвидированы защитниками Украины. В то же время, российский блогер пожаловался, что Россия не сможет запустить такое количество ракет-приманок, чтобы этот способ достиг своей цели. Всё дело в том, что им не хватает бомардировщиков Ту-95 и Ту-160.

При этом, военный эксперт Константин Машовец рассказал, что враг провел 8 декабря целых 7 разведывательных полетов перед запуском целей, что значительно превышает разведывательные операции предыдущих дней.

"Таким образом армия агрессора, вероятно, пытается противодействовать ограниченной системе ПВО Украины накануне ожидаемой широкомасштабной зимней кампании ракетных ударов", - добавил эксперт.

Обстрел Украины 8 декабря

В ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы, жителей просили оставаться в укрытиях. Как сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.

Также утро 8 декабря в Украине началось с масштабной тревоги почти по всей территории Украины из-за риска ракетного удара. В Воздушных силах сообщили о запуске российскими оккупантами ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Позже, во время утренней ракетной атаки 8 декабря российские оккупанты ударили по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший. Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, четыре человека пострадали. Однако позже стало известно, что пострадавших больше.

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