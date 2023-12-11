Взрывы в Киеве: РФ атаковала столицу баллистикой, есть пострадавшие

Российские оккупанты попытались нанести по Киеву ракетный удар по такому же сценарию, как и месяц назад.

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Последствия ракетного удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Рано утром в понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучали около 10 взрывов, была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной угрозе для Киева и области. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко позже сообщил, что российские оккупанты попытались нанести по Киеву ракетный удар по такому же сценарию, как и месяц назад - по столице была выпущена баллистика.

"Сегодня, 11 декабря, ориентировочно в 4:00 [россияне] нанесли очередной удар ракетами, предварительно, баллистического типа. Силы и средства противовоздушной обороны поразили все враждебные цели", - написал Попко в Telegram.

В результате работы ПВО произошло падение обломков в Дарницком районе. Есть пострадавшие, им на месте была оказана медицинская помощь.

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Травмы получили четверо жителей Бортничей. У мужчины 1992 г.р. - осколочное ранение нижних конечностей. У трех женщин 1963, 1990 и 1992 г.р. – острая реакция на стресс, помощь оказывалась на месте.

По предварительной информации, силы ПВО уничтожили 8 вражеских ракет, которые летели в направлении столицы.

"В общем противовоздушной обороной уничтожено восемь воздушных целей, которые летели в направлении столицы по баллистической траектории", - сообщили Воздушные силы.

Ракетный удар по Украине 8 декабря 2023

8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс. В Киевской области работали силы ПВО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила по Украине 19 ракет, 14 из них уничтожили силы ПВО.

Во время утренней ракетной атаки оккупанты ударили по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший, четыре человека пострадали.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что после паузы в 79 дней российские оккупанты возобновили ракетные удары по Киеву - утром в области гремели взрывы. Работали силы ПВО. Воздушная тревога в столице продолжалась около 2 часов. Ни одна враждебная цель не достигла города.

"Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице", - сообщил Попко.

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