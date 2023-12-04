Раздались взрывы и начался пожар: россияне атаковали Харьковщину "шахедами"

Российские оккупанты вечером 4 декабря атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед" Харьковскую область. В регионе были слышны взрывы. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Несколько групп "шахедов" были замечены в Шевченковском и Балаклейском районах. Они летели в направлении Изюмского района и Чугуева.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Изюмский и Чугуевский районы оказались под ударом. Там были попадания по объектам гражданской инфраструктуры.
"Возникли несколько пожаров ... Экстренные службы работают на местах", - заявил Синегубов.
Он отметил, что пока информации о пострадавших нет. В то же время местным жителям следует находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 2 декабря РФ ударила ракетами по Днепру. Последствия ударов уточняются, территорию обследуют спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Также сообщалось, что в ночь на 2 декабря единственный цельный дрон попал в объект инфраструктуры в Одесской области. Оккупанты ночью ударили по Украине 11-ю дронами и одной ракетой. Удалось сбить все, кроме одного дрона.
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