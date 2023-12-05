Мощные взрывы в Крыму: СБУ атаковала беспилотниками военные объекты РФ - СМИ

Украинские спецслужбы атаковали беспилотниками военные объекты российских оккупантов на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Так СБУ поздравила оккупантов с международным днем волонтера.
"Этот утренний "хлопок" на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что дроны СБУ атаковали:
- радиолокационную систему "Небо-М" в районе поселка Багерово,
- стоянку вертолетов,
- радиолокационную систему П-18 "Терек",
- систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1м" возле н. п Стрелковое.
Взрывы в Крыму
Как сообщал Главред, в ночь на 5 декабря во временно оккупированном Крыму было громко - жители полуострова сообщали о звуках взрывов, пролетах ракет и работе ПВО. Керченский мост был закрыт. Кроме того, в некоторых районах пропал свет. Взрывы были слышны в Керчи, Феодосии, Старом Крыму.
В Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО РФ ночью якобы уничтожили 22 украинских беспилотника и еще 13 были перехвачены над Азовским морем и Крымом.
Позже стало известно о том, что в Феодосии дроны атаковали нефтебазу оккупантов. Один БПЛА сдетонировал в воздухе – на территорию нефтебазы упали только осколки. Второй беспилотник упал в 70-ти метрах от одного из резервуаров с топливом.
Недавно ГУР анонсировало удары по Севастополю, Крымскому мосту и Новороссийску. Там намекнули, что произойти это может уже в ближайшее время, ведь Украина планирует воспользоваться тем, что шторм разрушил российские защитные сооружения.
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