Мощные взрывы в Крыму: СБУ атаковала беспилотниками военные объекты РФ - СМИ

Беспилотниками были поражены радиолокационная система, стоянка вертолетов и система управления зенитно-ракетных подразделений.

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СБУ атаковали беспилотниками военные объекты в Крыму / Коллаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, depositphotos.com/ua

Украинские спецслужбы атаковали беспилотниками военные объекты российских оккупантов на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Так СБУ поздравила оккупантов с международным днем волонтера.

"Этот утренний "хлопок" на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что дроны СБУ атаковали:

радиолокационную систему "Небо-М" в районе поселка Багерово,

стоянку вертолетов,

радиолокационную систему П-18 "Терек",

систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1м" возле н. п Стрелковое.

Взрывы в Крыму

Как сообщал Главред, в ночь на 5 декабря во временно оккупированном Крыму было громко - жители полуострова сообщали о звуках взрывов, пролетах ракет и работе ПВО. Керченский мост был закрыт. Кроме того, в некоторых районах пропал свет. Взрывы были слышны в Керчи, Феодосии, Старом Крыму.

В Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО РФ ночью якобы уничтожили 22 украинских беспилотника и еще 13 были перехвачены над Азовским морем и Крымом.

Позже стало известно о том, что в Феодосии дроны атаковали нефтебазу оккупантов. Один БПЛА сдетонировал в воздухе – на территорию нефтебазы упали только осколки. Второй беспилотник упал в 70-ти метрах от одного из резервуаров с топливом.

Недавно ГУР анонсировало удары по Севастополю, Крымскому мосту и Новороссийску. Там намекнули, что произойти это может уже в ближайшее время, ведь Украина планирует воспользоваться тем, что шторм разрушил российские защитные сооружения.

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