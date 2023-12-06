СБУ атаковали войска РФ: у ВСУ появился коридор для ударов по Крымскому мосту

Защита Крымского моста повреждена, и силы обороны Украины могут нанести удачный удар по эстакаде главы РФ Владимира Путина, считает Денис Чистиков.

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Украина создает условия для дальнейших ударов по Крымскому мосту - Чистиков / Коллаж: Главред, фото: АрміяInform, Telegram

Служба безопасности Украины провела специальную операцию в оккупированном агрессором Россией Крыму и поразила ряд важных вражеских военных объектов. Спецоперация создала коридор возможностей для последующих ударов ВСУ по Крымскому мосту, защита которого повреждена. Об этом заявил заместитель постоянного представителя президента в Крыму Денис Чистиков.

Как сообщает Радио НВ, он рассказал о том, что, судя по ситуации, БПЛА поразили нужные цели.

"Ночная атака активно комментировались местными жителями в телеграм-каналах. Они не указывали точные прилеты и места взрывов. Но кроме того, что работает ПВО, они указывали и о взрывах на земле, что может свидетельствовать о том, что все же беспилотные аппараты достигли своей цели", - считает Чистиков. видео дня

Чиновник добавил, что были сообщения о взрывах в Керчи, Феодосии и Севастополе. Позже информацию "скрыли". В Минобороны РФ, как обычно, "все сбили".

В Крыму поврежден нефтяной терминал и уничтожены системы ПВО

Впрочем, местные жители заявили о повреждении нефтяного терминала в захваченной Феодосии.

"Чтобы понимать: нефтяной терминал — это 30 больших емкостей, на которых хранятся горюче-смазочные материалы. И это, в настоящее время, фактически является тем источником для поставки горюче-смазочных материалов для военной группировки, которая расположена на территории временно оккупированного Крыма и используется Российской Федерацией для участия в дальнейшей "специальной военной операции", - объяснил Чистиков.

Украина создает условия для дальнейших ударов по войскам РФ в Крыму

По словам чиновника, атаки и повреждения систем противовоздушной обороны российских оккупантов на полуострове указывают на подготовку ВСУ к новым ударам по врагу.

"Это указывает на то, что Вооруженные силы Украины создают условия для дальнейших активных атак. И мы видим, что по движению бесполитиков указанные системы ПВО уничтожаются", - считает Чистиков.

Кроме того, он акцентировал внимание на уничтожении ПВО РФ в Крыму на пути к Керчи и поражение системы на Арабатской стрелке, "которые тоже по маршруту движения беспилотных аппаратов к так называемому Крымскому мосту".

Вследствие подобных действий Украина получает новые возможности для ударов по Крымскому мосту.

"Как уже указали представители ГУР Украины, сейчас повреждена защита Крымского моста. Оккупационные власти заявили, что они в течение двух недель его восстановят. Это о различных плавучих емкостях, которые защищали его. И это коридор возможностей для Украины, в частности Вооруженных сил Украины, сделать удачную атаку по нему", - подчеркнул Денис Чистиков.

Взрывы в Крыму

В Крыму 5 декабря прогремело около 30 взрывов – местные жители сообщали о звуках взрывов, пролете ракет и работе ПВО российских оккупантов. Захватчики перекрывали Крымский мост. Предполагалось, что целью ударов мог стать судостроительный завод.

В Феодосии дроны атаковали нефтебазу оккупантов, рассказали в мониторинговой группе Крымский ветер. Морской нефтяной терминал был атакован двумя беспилотниками. На территории терминала расположено около 30 резервуаров для топлива.

Военные объекты РФ в Крыму атаковала СБУ, сообщили украинские СМИ со ссылкой на свои источники. Указывалось, что ударами дронов были поражены радиолокационная система Небо-М в районе поселка Багерово, стоянка вертолетов, РЛС П-18 Терек и система управления зенитно-ракетных подразделений Байкал-1м возле населенного пункта Стрелковое.

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