В Киеве - взрывы, РФ атаковала баллистикой: более 50 человек пострадали, есть разрушения

Примерно в три часа ночи враги осуществили пуски ракет, скорее всего, с северо-восточного направления. Зафиксировано около десятка случаев падения обломков.

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В результате ракетного удара произошло произошло падение обломков в разных районах Киева / Фото: t.me/VA_Kyiv

В ночь на 13 декабря в Киеве прогремела серия взрывов - страна-агрессор РФ атаковала столицу Украины ракетами. Все цели были сбиты. Однако из-за падения обломков российских ракет есть разрушения. К счастью, обошлось без жертв.

Начальник Киевского городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что примерно в три часа ночи враги осуществили пуски ракет, скорее всего, с северо-восточного направления. По предварительным данным, применялось баллистическое вооружение. В результате работы ПВО зафиксировано около десятка случаев падения обломков.

Попко рассказал о последствиях ночной атаки оккупантов в разных районах города.

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Голосеевский район: падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.

Дарницкий район: возгорание частного дома на площади 400 кв. м.

Деснянский район: возгорание на седьмом этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома: произведена эвакуация жителей. Спасены 17 человек, в том числе 7 детей. На месте работает Красный Крест, привлечен автобус Киевпасстранса для обогрева людей, оказывается помощь психологической службой. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

"Еще на двух других локациях района, на открытой территории были обнаружены горящие обломки ракет", - добавил Попко.

Днепровский район: взрывной волной выбило окна в двух жилых домах.- возгорание частного жилого дома на площади 2 кв.м.

Кроме того, зафиксировано падение обломков ракеты еще на три частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.

Обломки ракеты упали и на проезжую часть, повреждена водопроводная сеть – аварийные бригады работают на месте.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что "ракета упала на территорию одной из больниц столицы".

"В нескольких корпусах заведения повылетали окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения", - написал Кличко.

По его словам, всего в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадали 45 человек. 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте, среди них - трое детей.

Глава КГВА Попко сообщил, что информации о погибших нет. По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший, в том числе 6 детей. Самой старшей пострадавшей 80 лет, самой молодой – 5 лет. Всем оказана медицинская помощь.

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