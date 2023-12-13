Ракетный удар по Киеву: Зеленский рассказал о новой "мощной договоренности"

Украине нужно наращивать количество систем ПВО. Продолжается работа над ускорением поставок.

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Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Киеву ночью 13 декабря / Коллаж: Главред, фото: ОП, КГВА, ГосЧС

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетную атаку страны-агрессора РФ по Украине, акцентировав на важности увеличения количества систем ПВО в Украине.

"Сегодня ночью было 10 баллистических ракет. Все сбито! Благодарю наши Воздушные силы и партнеров. Всем пострадавшим оказывается помощь", - написал глава государства в Telegram.

По словам президента, Украине нужно наращивать количество систем ПВО, и уже есть "новые мощные договоренности". Продолжается работа над ускорением поставок.

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"Только вчера мы с президентом Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, страна-террорист продемонстрировала, насколько важно это решение. Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна. Это важно для людей, важно для городов и для Украины. Ибо это спасает жизнь", - отметил Зеленский.

Он добавил, что "Россия в очередной раз подтвердила свое звание позорной страны, которая выпускает ракеты ночью и бьет по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам зимой".

Ракетный удар по Киеву 13 декабря 2023

В Киеве прогремела серия взрывов - страна-агрессор атаковала столицу Украины ракетами. Все 10 баллистических ракет были сбиты.

Однако из-за падения обломков есть разрушения в четырех районах города - Голосеевском, Деснянском, Дарницком, Днепровском. Поврежден водопровод, горели дома, вылетали окна. Произведена эвакуация жителей многоквартирного дома.

К счастью, обошлось без жертв. Известно о 53 пострадавших, из них шестеро детей. Госпитализированы в больницу 18 человек.

Также повреждены 19 автомобилей, четыре из которых полностью уничтожены.

В Днепровском районе 35 частных домов остаются без света в результате повреждений линий электропередачи обломками ракет.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400. Целью атаки на Киев стал объект критической инфраструктуры.

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