Оккупанты проводят дорогостоящие наступательные операции: в ISW объяснили план Кремля

В отчете Американского института изучения войны заявили, что нынешнее наступление оккупационных российских войск в неблагоприятное время может быть связано с длительными дискуссиями на Западе относительно дальнейшей поддержки Украины.
"Возможно, российские войска проводят дорогостоящие наступательные операции в неблагоприятное для наземных маневров время, чтобы приурочить потенциальную смену инициативы на поле боя к постоянным разговорам на Западе о продолжении поддержки Украины", - отмечают американские аналитики ISW.
В отчете отметили, что армия РФ начала масштабную наступательную операцию с целью захвата Авдеевки 10 октября и впоследствии активизировали локальные наступательные операции в других местах на востоке Украины. Такие действия врага происходят в то время, когда украинские войска начали сворачивать контрнаступательные операции.
Аналитики ISW предполагают, что решение российского военного командования начать наступательные действия осенью 2023-го, вероятно, было реакцией на ощутимое ослабление поддержки Украины со стороны Запада.
"Активизация дискуссий на Западе о продолжении военной помощи Украине после относительно успешных российских оборонительных операций в Запорожской области была предсказуемой и, возможно, была учтена в расчетах российского командования. Кремль давно организует информационные операции, направленные на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности, и российское командование, возможно, решило, что эти информационные операции приносят все больший эффект", - отмечают в ISW.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте крынки На Херсонщине, считают в Институте изучения войны.
Россия хочет окружить бойцов ВСУ в Авдеевке. Майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал, что оккупанты пытаются проводить военные действия с востока через Спартак, атакуя "в лоб" из двух клещей.
РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке. Российские оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях, а также пытаются заблокировать Купянск.
Больше военных новостей:
- Россия хочет окружить бойцов ВСУ в Авдеевке: оккупанты "лезут" с нескольких направлений
- Россияне могут начать новое мощное наступление: эксперт объяснил, при чем здесь выборы Путина
- Россия накопила ракеты для уничтожения украинской энергосистемы-разведка Британии