Россия накопила ракеты для уничтожения украинской энергосистемы - разведка Британии

Бомбардировщики Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования.

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Россия готовит массированную атаку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Минобороны Британии заявили, что массированная атака 8 декабря на Украину стала началом согласованной кампании России против украинской энергосистемы.

В сводке британской разведки напомнили, что ночью 8 декабря 2023 года российские ВВС впервые с 21 сентября 2023 года нанесли мощную волну ударов по Киеву и центральной Украине с использованием своего парка тяжелых бомбардировщиков.

Бомбардировщики Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем. Ракетами, вероятнее всего, были Х-101, Х-102. Россия почти наверняка накапливала эти ракеты для использования в зимней кампании, отметили британские аналитики.

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"Вероятно, это было началом более скоординированной кампании России, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в обзоре.

Однако, по первым сообщениям, большинство этих ракет успешно перехватила украинская противовоздушная оборона, отметили аналитики, а повреждения в результате атаки в настоящее время являются минимальными.

Удары по инфраструктуре Украины

Напомним, что Россия начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине. Удары были нанесены с помощью Ту-95, которые"фактически не разворачивались и не использовались в течение последних нескольких месяцев".

РФ пыталась атаковать объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук заявила, что во время воздушной тревоги защитники неба уничтожили вражеские беспилотники.

В ВСУ озвучили запасы ракет и дронов в России. Известно, что на сегодня Россия накопила 870 ракет разных типов - это меньше, чем в прошлом году. В то же время россияне способны производить и получать от Ирана больше дронов, чем раньше.

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