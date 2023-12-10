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Россияне могут начать новое мощное наступление: эксперт объяснил, при чем здесь выборы Путина

Юлия Закрепа
10 декабря 2023, 13:59
Эксперт рассказал, что россияне постоянно прощупывают Украину и Запад на предмет переговорного процесса.
Россияне могут начать новое мощное наступление: эксперт объяснил, при чем здесь выборы Путина
Может ли РФ активизировать новое наступление / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Facebook

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал, какая ситуации на фронте и может ли Россия пойти в новое наступление.

"Я этого не исключаю. Есть такое мнение, что россияне могут начать новое наступление после так называемых выборов Путина. Я также не исключаю, что фронт (и это показывает ситуация вокруг Авдеевки, Купянска, Бахмута и других городов) может двигаться. Главное - не делать из этого катастрофу. Не делать из населенных пунктов "брестских крепостей" или новых "азовсталей" (хотя тогда с точки зрения стратегии это, возможно, было правильным решением)", - заявил Кулик.

Эксперт рассказал, если Украине нужно будет отступить на рубежи, которые будут срочно построены, залиты бетоном, созданы укрепрайоны, это стоит сделать.

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"И когда движется фронт, это просто означает разные этапы этой войны. Потом будет этап нашего следующего наступления, но сейчас есть угроза, что после выборов Путина Россия может пойти в новое крупное наступление, и мы должны быть готовы к нему и по крайней мере попытаться его остановить. То есть не дать им далеко продвинуться и уйти в контратаку", - добавил Кулик.

Он отметил, что россияне постоянно прощупывают Украину и Запад на предмет переговорного процесса. Не проходит и недели, чтобы тот или иной российский чиновник или околокремлевский эксперт во время выезда за границу не вбрасывал информацию о готовности "башен" Кремля разговаривать на предмет перемирия или ситуативной договоренности.

"Россия заинтересована в переговорах, вопрос в том, что должно быть их предметом. Если это небольшие кейсы, связанные с обменом пленными, интенсивностью на определенных направлениях, движением людей за линиями разделения - это одна история. Если это касается определенных обязательств - совсем другая. И обстоятельств для таких переговоров на фронте нет. Более того, сейчас на фронте складываются неблагоприятные для Украины обстоятельства, и при этих позициях ничего хорошего для нас эти переговоры не принесут", - пояснил эксперт.

Напомним, что Россия начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине. Удары были нанесены с помощью Ту-95, которые"фактически не разворачивались и не использовались в течение последних нескольких месяцев".

В МИД разнесли планы России и предупредили Кремль. Пропагандистские мероприятия России на оккупированных территориях, такие как "выборы" главы Кремля Владимира Путина – ничтожны и незаконны, сказали в МИД Украины.

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война в Украине российские войска
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