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Германии придется вести оборонительную войну против РФ - Брейер раскрыл вероятную опасность

Юлия Закрепа
10 декабря 2023, 07:59
Инспектор ВС Германии заявил, что Бундесвер недостаточно оснащен для защиты Альянса и национальной обороны.
Германии придется вести оборонительную войну против РФ - Брейер раскрыл вероятную опасность
Германия обеспокоена войной / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Брейер Карстен высказал утверждение о том, что возможно, ФРГ нужно вести оборонительную войну.

Брейер жалуется, что Бундесвер недостаточно оборудован для защиты альянса и национальной обороны. Он также обеспокоен тем, что Россия сейчас перевооружается, и тем, как позиционирует себя президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет Аussiedlerbote.de.

"Это должно волновать нас всех. Мы должны знать, как мы можем справиться с этой постоянной угрозой. Нет возврата ко времени до 2022 года. Сначала мы должны привыкнуть к мысли, что однажды нам, возможно, придется вести оборонительную войну и больше не будет выбора, хотим ли мы участвовать в миссии далеко", - добавил он.

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На вопрос, сможет ли Германия защититься от России, Брейер ответил: "Да, и точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя и мы защитимся".

Напомним, что Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро. Запланированное увеличение военной помощи является "сильным сигналом для Украины, что мы не оставим ее", заявил Борис Писториус.

В ФРГ раскрыли планы по усилению поддержки Киева. Украина должна вступить в Европейский Союз, в этом есть геополитический интерес Германии, пояснила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

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война в Украине новости Германии Германия
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