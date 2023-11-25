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"Украина укрепит Евросоюз": в Германии раскрыли планы об усилении поддержки Киева

Андрей Ганчук
25 ноября 2023, 17:21
Украина должна вступить в Европейский Союз, в этом есть геополитический интерес Германии, сказала немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.
Бербок, Украина
Германия усилит поддержку Украины - Бербок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Германия будет усиливать поддержку Украины в рамках Евросоюза и НАТО. В обозримом будущем Киев должен присоединиться к ЕС. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок.

Как сообщает Tages Schau, она сказала о том, что вступление Украины в Евросоюз – в "собственных, геополитических интересах Германии".

"Ясно, что в обозримом будущем Украина укрепит ЕС, наш ЕС", - отметила Бербок.

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Дипломат акцентировала внимание на том, что Германия усилит поддержку Украины в ЕС и НАТО.

"После нападения России в феврале 2022 года из Украины более 650 дней шли ужасные кадры. Поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и усилим ее. В ЕС, а также в НАТО", - подчеркнула Анналена Бербок.

Военная помощь Украине от Германии

Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро, говорил министр обороны Борис Писториус. По его словам, таким образом, Киев получит сильный сигнал о том, что Берлин не оставит страну.

В Германии согласны удвоить военную помощь Украине, писали журналисты издания Reuters. Указывалось, что компромисс был достигнут на уровне бюджетного комитета Бундестага.

17 ноября в Reuters сообщили, в Германии "заморожено" удвоение военной помощи Украине на 2024 год. Журналисты написали, что в бюджете ФРГ образовалась дыра, которую власти пытаются залатать.

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новости Германии военная помощь Анналена Бербок война России и Украины
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