"Украина укрепит Евросоюз": в Германии раскрыли планы об усилении поддержки Киева

Украина должна вступить в Европейский Союз, в этом есть геополитический интерес Германии, сказала немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

https://glavred.info/world/ukraina-ukrepit-evrosoyuz-v-germanii-raskryli-plany-ob-usilenii-podderzhki-kieva-10519849.html Ссылка скопирована

Германия усилит поддержку Украины - Бербок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Германия будет усиливать поддержку Украины в рамках Евросоюза и НАТО. В обозримом будущем Киев должен присоединиться к ЕС. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок.

Как сообщает Tages Schau, она сказала о том, что вступление Украины в Евросоюз – в "собственных, геополитических интересах Германии".

"Ясно, что в обозримом будущем Украина укрепит ЕС, наш ЕС", - отметила Бербок.

видео дня

Дипломат акцентировала внимание на том, что Германия усилит поддержку Украины в ЕС и НАТО.

"После нападения России в феврале 2022 года из Украины более 650 дней шли ужасные кадры. Поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и усилим ее. В ЕС, а также в НАТО", - подчеркнула Анналена Бербок.

Военная помощь Украине от Германии

Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро, говорил министр обороны Борис Писториус. По его словам, таким образом, Киев получит сильный сигнал о том, что Берлин не оставит страну.

В Германии согласны удвоить военную помощь Украине, писали журналисты издания Reuters. Указывалось, что компромисс был достигнут на уровне бюджетного комитета Бундестага.

17 ноября в Reuters сообщили, в Германии "заморожено" удвоение военной помощи Украине на 2024 год. Журналисты написали, что в бюджете ФРГ образовалась дыра, которую власти пытаются залатать.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.