Писториус пообещал, что Германия увеличит производство оружия для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что поставки оружия в Украину задерживаются, но заверил, что мощность немецкой оборонной промышленности будет увеличена как можно скорее.
"У нас есть хорошо известная проблема: оборонная промышленность не успевает за спросом, который есть в определенных сферах", - сказал Писториус, передает DW.
Он добавил, что это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны. По словам министра, оборонная промышленность наращивает мощности "везде, где только может", но "это вопрос скорости, на которую вы не можете иметь неограниченного влияния".
Глава немецкого Минобороны пояснил, что нужно время, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы, чтобы потом иметь возможность производить быстро и бесперебойно.
В качестве примера Писториус привел производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, которое Германии пришлось восстановить. По его словам, "хоть это и сделали относительно быстро, впрочем, все равно это продолжалось полгода".
Напомним, что демократы внесли в Сенат США новый законопроект. Сенаторы Демократической партии США представили оборонный пакет на сумму около $111 млрд. Законопроект предусматривает предоставление более $15 млрд в поддержку Украины.
Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь. Если Конгресс США не выделит Украине новый пакет военной помощи, то ВСУ могут остаться без возможности освободить оккупированные территории.
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