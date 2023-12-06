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Писториус пообещал, что Германия увеличит производство оружия для Украины

Юлия Закрепа
6 декабря 2023, 11:51
Писториус отметил, что это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны.
Писториус пообещал, что Германия увеличит производство оружия для Украины
Писториус обещает увеличить производство немецкого оружия для Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 241-я отдельная бригада территориальной обороны

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что поставки оружия в Украину задерживаются, но заверил, что мощность немецкой оборонной промышленности будет увеличена как можно скорее.

"У нас есть хорошо известная проблема: оборонная промышленность не успевает за спросом, который есть в определенных сферах", - сказал Писториус, передает DW.

Он добавил, что это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны. По словам министра, оборонная промышленность наращивает мощности "везде, где только может", но "это вопрос скорости, на которую вы не можете иметь неограниченного влияния".

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Глава немецкого Минобороны пояснил, что нужно время, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы, чтобы потом иметь возможность производить быстро и бесперебойно.

В качестве примера Писториус привел производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, которое Германии пришлось восстановить. По его словам, "хоть это и сделали относительно быстро, впрочем, все равно это продолжалось полгода".

Напомним, что демократы внесли в Сенат США новый законопроект. Сенаторы Демократической партии США представили оборонный пакет на сумму около $111 млрд. Законопроект предусматривает предоставление более $15 млрд в поддержку Украины.

Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь. Если Конгресс США не выделит Украине новый пакет военной помощи, то ВСУ могут остаться без возможности освободить оккупированные территории.

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