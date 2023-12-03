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Ядерное сдерживание Путина: в Германии назвали план для ЕС и обеспокоились США

Андрей Ганчук
3 декабря 2023, 19:32
Обстановка в мире претерпела изменений, Европе необходимо восстановить свой потенциал сдерживания, сказал бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер.
Путин, ядерные ракеты
Россию Путина нужно сдерживать - Фишер / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ситуация в мире изменилась и директор Кремля Владимир Путин продолжает свой шантаж ядерным оружием. Франции и Великобритании не хватит потенциала, чтобы справиться с обстановкой, есть опасения и относительно США. Поэтому Европе следует наращивать свой оборонный потенциал, в том числе и в сфере ядерных вооружений. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер.

В интервью Zeit Online он сказал о том, что у Германии не должно быть ядерного оружия, однако в ситуации, когда Путин угрожает атомным оружием и идет война России против Украины, Европе нужна своя программа ядерного сдерживания.

"Нам необходимо восстановить свой потенциал сдерживания. Пока у нас по соседству находится Россия, которая придерживается имперской идеологии Путина, мы не можем обойтись без сдерживания такой России", - полагает дипломат.

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Также он опасается в надежности позиции США в свете президентских выборов 2024 года, на которых победу может одержать Дональд Трамп.

"Надеюсь, Америка и Европа останутся союзниками. Но что произойдет, если Дональд Трамп снова будет избран? С учетом такого сценария Европа должна серьезно задать вопрос", - подчеркнул Йошка Фишер.

Ядерные угрозы Путина

Журналисты Financial Times ранее написали, что глава Кремля Владимир Путин осенью 2023 года поумерил свой пыл, связанный с угрозами применения ядерного оружия. Как полагают в FT, риторика Путина изменилась после того, как США, Франция и Великобритания пригрозили России ударом обычными вооружениями.

Генерал СБУ Виктор Ягун считает, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, от Москвы отвернутся все ее союзники. Причем, по его мнению, неизвестно, в каком состоянии находятся российские ядерные вооружения.

Россия провалила испытания ракет-носителей ядерного оружия, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, испытания баллистических ракет Ярс и Булава были неудавшимися.

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Евросоюз ядерное оружие Владимир Путин война России и Украины
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