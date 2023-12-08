Россия начала 'зимнюю кампанию ударов' по Украине - Sky News

Западные чиновники считают, что РФ начала энергетический террор в Украине с помощью ракетных атак.

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Западные чиновники считают, что РФ начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, генеральный штаб ВСУ

На Западе считают, что массированный обстрел Украины со стороны России минувшей ночью является началом "зимней кампании ударов". Об этом сообщило издание Sky News.

"В течение последних нескольких недель мы отмечали, что Россия может начать согласованную зимнюю кампанию ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, и мы оценили, что прошлой ночью Россия, вероятно, попыталась начать эту деятельность", - сказал изданию западный чиновник.

Чиновник также отметил, что удары были нанесены с помощью Ту-95, которые "фактически не разворачивались и не использовались в течение последних нескольких месяцев". Во время атаки оккупанты использовали высокоточные ракеты.

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Хотя эти атаки привели к трагической гибели по крайней мере одного мирного жителя, цитируемый чиновник считает нанесенный ущерб минимальными по сравнению с возможным вредом от подобных обстрелов.

"Несмотря на трагическую гибель по крайней мере одного мирного жителя, ущерб, кажется, минимален", - добавил он.

Он также отметил, что эта атака крылатыми ракетами никоим образом не была скоординирована с атаками дронов. Тогда, как раньше оккупанты часто совмещали ракетные атаки вместе с атаками дронов.

Ракетная атака 8 декабря

Напомним, ночью 8 декабря оккупанты обстреляли Харьков. Они нанесли шесть ударов по городу. Председатель Харьковской ОГА сообщил о попадании ракетами С-300 в Холодногорском и Шевченковском районах.

Утро 8 декабря в Украине началось с масштабной тревоги из-за угрозы ракетного удара. Российские оккупанты запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, сообщили в воздушных силах.

Кроме этого, во время ракетной атаки 8 декабря, россияне ударили по Павлограду в Днепропетровской области. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, есть погибший и четыре раненых. Позже стало известно о большем количестве пострадавших.

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