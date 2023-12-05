РФ готовит коварную атаку: известна возможная дата масированного обстрела Украины

На потенциальную опасность намекал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении он просил украинцев не пренебрегать сигналами тревоги.

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РФ будет атаковать Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников

Российские оккупанты могут готовить масштабную атаку дронами и ракетами 6 декабря - в День вооруженных сил Украины.

На потенциальную опасность намекал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении он попросил украинцев не пренебрегать сигналами тревоги, передает ТСН.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ восстанавливает стратегический запас ракет. Сейчас Россия накопила около 900 ракет разных типов, включая гиперзвуковые "Кинжалы", "Калибры" и баллистику. РФ нужны ракеты для того, чтобы попытаться разрушить украинскую энергосистему.

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При этом основой ударной силой россиян скорее всего будут дроны-камикадзе "Шахед". С помощью БПЛА в Кремле попытаются убить сразу несколько зайцев: попасть по критических объектах, а если нет, то заставить Украину тратить дефицитные ракеты для западных систем ЗРК: NASAMS, Crotale, Iris-T.

Ракетные удары РФ по Украине

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал вероятный сценарий российских ударов по Украине в зимний период. Он не исключает, что страна-агрессор сосредоточится на использовании дронов для обстрелов Украины, хотя не откажется и от ракетных ударов.

В британской разведке заявили, что российские оккупанты воздерживаются от запуска крылатых ракет по Украине, что позволяет накопить их запас для массированных ударов, однако в больших количествах использует ударные дроны "Шахед". Это ослабляет украинскую противовоздушную оборону.

Более восьми сотен ракет, которые, по предварительным данным, были накоплены страной-агрессором Россией, будут использованы для атак на инфраструктуру Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

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