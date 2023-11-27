"Обстрелы будут": чем и когда РФ готова бить по Украине – тревожный прогноз ВСУ

Необходимо быть готовым к массированным ударам РФ, предупредил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат спрогнозировал сценарий новых ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал вероятный сценарий российских ударов по Украине в зимний период.

Он не исключает, что страна-агрессор сосредоточится на использовании дронов для обстрелов Украины, хотя не откажется и от ракетных ударов. Такое мнение представитель ВС высказал в интервью изданию "Новинарня".

При этом представитель ВСУ высказал предположение о том, что необходимо быть готовым к большему применению оккупантами дронов для ударов по Украине, чем ракет.

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"По моему мнению, Россия сейчас будет применять дроны в разы больше, чем ракеты. Мы говорим о "Шахедах", а также о FPV-дронах и "Ланцетах" по линии фронта", - подчеркнул он.

Вместе с тем украинский офицер считает, что РФ также может бить по Украине ракетами, однако в меньших количествах.

"Конечно, ракеты они (россияне) накапливают, об этом и ГУР регулярно заявляет. Думаю, (ракетные обстрелы) будут, но в каком количестве?..", - добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары РФ по Украине

Ранее Игнат рассказал, сможет ли РФ запускать по Украине дроны во время непогоды. Резкие перепады температуры могут привести к обледенению фюзеляжа самолетов, что затрудняет работу авиации.

Напомним, что ночью 24 ноября РФ ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами. Захватчики запустили по территории нашего государства две управляемые авиационные ракеты Х-59 и три ударные дроны-камикадзе "Шахед".

Россия изменила подход к дронам-камикадзе на фронте и имеет успех. Эксперты из DeepState исследовали видео врага с нападения дронами на украинские позиции между Старомайорским и Приютным, в результате которых защитники понесли потери.

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