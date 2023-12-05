Российский Су-24 'не пережил' атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

Российский бомбардировщик готовился нанести новые удары по Одесской области.

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Россияне отправили на поиски пилотов Ан-26 / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Минобороны РФ

Украинские военные 5 декабря сбили российский бомбардировщик Су-24М, который под прикрытием Су-30 летел в атаку на Одесскую область.

Су-20м сбили в районе острова Змеиный, доложил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Рад вам сообщить об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ, пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области", - говорится в сообщении командующего. видео дня

Россияне ищут экипаж

Затем представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в Facebook, что оккупанты отправили на поиск сбитого экипажа Ан-26.

"Сейчас поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов - экипаж бомбардировщика Су-24М", - написал Игнат.

Потери России

Ранее Главред рассказывал детали удара HIMARS по колонне российских военных грузовиков в Херсонской области. В результате прилетов ликвидированы почти все противники.

Запомнился россиянам и "праздничный" удар ВСУ по месту скопления артиллерийских войск РФ в Донецкой области. Враг "поймал" ракеты как раз во время концерта к российскому Дню ракетных войск и артиллерии. Украинские военные назвали атаку на оккупантов "ударом мести" за прилет по артиллеристам 128 бригады ВСУ.

Но бывает, когда оккупанты накрывают огнем друг друга. Так произошло и с новосозданным 328-м полком из состава 104-й ДШД ВС РФ в районе Крынков Херсонской области. Не выдержав огня с обеих сторон, оккупанты просто бросили ключевые позиции и сбежали.

Также экс-полевой командир террористов "ДНР" Владимир Новиков по прозвищу "Алабай" признался, что группа украинских военных ночью в Запорожской области захватила целую базу с оккупантами и ликвидировала всех вражеских солдат.

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