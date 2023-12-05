Облегчит работу ТЦК: украинцев хотят обязать носить с собой военный билет

Изменения в законодательство помогут избежать конфликтных ситуаций между представителями ТЦК и военнообязанными, убеждены в Раде.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация / Коллаж Главреда. Фото УНИАН и Генштаба

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект, принятие которого обяжет украинцев носить с собой военный билет, рассказал на брифинге 5 декабря нардеп, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Президента в ВРУ Федор Вениславский.

"В частности, предлагается, чтобы избежать конфликтных ситуаций и не давать возможности военнообязанным каким-то образом не выполнять законные требования представителей ТЦК... Что военнообязанные должны иметь во время военного положения одновременно с документами, удостоверяющими личность, документы о пригодности к военной службе и пребывании на воинском учете", - сказал Вениславский.

Он отметил, что эти изменения необходимы прежде всего для избежания конфликтных ситуаций и злоупотреблений.

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Что еще рассматривает Верховная Рада в контексте мобилизации 2023

По словам Вениславского, также украинская власть планирует усовершенствовать полномочия органов самоуправления и предприятий по призыву граждан, поскольку сейчас, говорит депутат, "на практике вся сложная процедура ложится на плечи представителей ТЦК".

В этом же законопроекте содержится пункт, чтобы военнослужащий после ранения мог находиться в отпуске до 12 месяцев.

Верховная Рада, добавил Вениславский, рассмотрит и усовершенствование электронного реестра военнообязанных.

Вскоре в Украине может появиться ряд нововведений по мобилизации 2023 года, связанных с призывом граждан. В частности:

оплачиваемый отпуск до 90 дней для военнослужащих после плена или ранения;

право на демобилизацию для лиц без гражданства, иностранцев, лиц с инвалидностью I, II, III групп, женщин-курсанток, досрочно расторгших контракт;

право на отсрочку для педагогов, преподавателей вузов и студентов.

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