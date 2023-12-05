УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач

Анастасия Заремба
5 декабря 2023, 21:40
Говорить о победе Украины без помощи США - слишком оптимистично, потому что любые задержки будут негативно влиять на ситуацию на фронте, считает эксперт.
Владимир Горбач, помощь США
Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач / Главред

В среду, 6 декабря, Сенат США должен провести голосование по выделению пакета дополнительного финансирования на 2024 год объемом 106 миллиардов долларов, содержащего более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и на защиту границы США. Этот пакет пытаются принять еще с сентября из-за сопротивления ультраправых республиканцев. Теперь ситуация стала критической, ведь по словам представителей Белого дома, Украине уже выделили около 96 процентов от запланированных ресурсов.

В интервью Главреду политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал, что предусматривает новый пакет помощи, и чем Украине грозит задержка его принятия.

В чем главная причина спора между республиканцами и демократами относительно выделения помощи Украине?

видео дня

Главная причина - внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах. Прежде всего, борьба трампистского крыла Республиканской партии с перспективами Джозефа Байдена на президентских выборах. К большому сожалению, обе партии играют в так называемое пакетное голосование, поскольку помощь Украине в законопроекте объединили с помощью Израиля и Тайваню, что дало повод республиканцам играть с этим пакетом.

На словах в США все вроде бы за то, чтобы выделять Украине по крайней мере военную помощь, но начинаются игры относительно того, как компоновать этот пакет помощи. Республиканцы продвигают свою партийную инициативу по блокированию широкого доступа мигрантов в Соединенные Штаты. Для Демократической партии этот вопрос тоже является принципиальным и политическим, поскольку новые мигранты в Америке, как правило, голосуют именно за Демократическую партию, ибо представляют собой разнообразные меньшинства (в том числе национальные). Поэтому желание и спикера, и нижней палаты Конгресса, и Республиканской партии в целом сделать условием помощи Украины самоубийственные для Демократической партии и администрации Байдена шаги тормозит весь процесс.

Пока ситуация выглядит так, что компромисс не просматривается. Белый дом подал законопроект и начинает голосовать из Сената. Сенат, которому нужно 60 голосов (потому что это бюджетный вопрос, и нужно больше, чем большинство в 50 голосов), рассмотрит его на этой неделе. Затем Палата представителей, где большинство у республиканцев, скорее всего, отклонит его, предложит свой вариант пакета вместе с миграцией и может проголосовать за него. Но как на это потом отреагирует Верхняя палата, и будет ли у нее во время на то, чтобы проголосовать до рождественских каникул – вопрос, на который нет ответа.

Есть ли какой-то срок, в течение которого должны принять это решение? Что будет дальше, если решение не примут за две недели до праздников?

Далее конгрессмены идут на рождественские каникулы, то есть примерно до середины января этот вопрос тоже не будет рассматриваться. Затем к нему могут вернуться или придумать другие комбинации пакета.

2024 год - год избирательной кампании в Соединенных Штатах. Фактически, он уже начался, и, к большому сожалению, внутри Соединенных Штатов в этой политической борьбе доминирует логика: "Чем хуже моему оппоненту, тем лучше". И парламентская оппозиция в Конгрессе тоже придерживается этой логики.

А как можно трактовать заявления представителей Белого дома о том, что более 90% помощи Украине, которая была запланирована, они уже выделили, и если не принять этого решения, это "поставит Украину на колени". Насколько критична ситуация, или такие заявления тоже можно считать определенным элементом политической игры двух партий?

Это можно считать элементом игры в том смысле, что этим Белый дом подает сигнал и республиканцам, и американскому обществу в целом о том, что с этим надо что-то делать. Ситуация действительно очень критическая, республиканцы это знают, и делают это сознательно – мол, не надо нам напоминать, лучше поддержите нашу позицию по миграции.

То, что средства на этот год заканчиваются – правда. Не думаю, что это катастрофично для нас, но мы видим и понимаем, что мы переходим к фазе обороны, и о наступлениях уже речь не идет – для них у нас нет оружия и боеприпасов.

Если Соединенные Штаты длительное время будут парализованы, в каких-то особо критических моментах мы можем получить помощь от других стран (прежде всего, от Европейского Союза). Но это, конечно, делает нашу победу очень призрачной.

Потому что если это затянется надолго, то говорить о победе без американской помощи будет слишком оптимистично, потому что любые задержки будут негативно влиять на ситуацию на фронте.

Что может предусматривать пакет помощи на 61 миллиард?

Этот пакет предусматривает не только военную помощь, но и гражданскую, поскольку около половины суммы в нем предусмотрено на финансовую (бюджетную) помощь Украине, и определенная часть, примерно 20-30 миллиардов – на оборонно-безопасную помощь на целый год. Насколько я понимаю, туда должны входить F-16 и ракеты к ним, а также другое дорогостоящее оборудование, оружие, боеприпасы.

Однако есть еще один вариант принятия законопроекта, при котором военную помощь предлагали выделять сразу, а относительно бюджетной помощи дальше решать, а именно то, насколько ее выделение оправдано со стороны американских налогоплательщиков.

Насколько для нас критично, если в США пойдут именно по такому сценарию?

Я думаю, что критическую военную помощь, необходимую для обороны Украины, Соединенные Штаты будут выделять. Но ее будет недостаточно для того, чтобы завершить войну и одержать победу. То есть мы будем воевать долго и жить бедно. Потому что бюджетная помощь предусматривает зарплаты государственных служащих, социальные выплаты и так далее. То есть за счет них должен покрываться дефицит государственного бюджета Украины, который составляет около 30 процентов, если не его половину.

Предыдущий пакет помощи, который сенаторы приняли в ноябре, был рассчитан на 2,5 месяца. Могут ли сейчас пойти по тому же сценарию, и годовую помощь, которую не могут принять уже несколько месяцев, разделить на определенные периоды времени и понемногу ее выделять?

То, что сенаторы продлили дважды на 2,5 месяца, касается так называемого временного бюджета США. Это отдельный законопроект, который не касается помощи Украине. Конечно, сенаторы могут делать все, что захотят. И, соответственно, рассматривать выделение помощи и меньшими "порциями", но здесь непонятна мотивация, потому что таким образом они лишь усложнят себе работу, потому что им нужно будет проводить несколько голосований вместо одного. И, соответственно, с каждым из них возможно повторение той же ситуации.

Кто такой Владимир Горбач?

Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США военная помощь Владимир Горбач
Реклама

Главное за день

Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

22:19 Украина
Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач

21:40 Эксклюзивы
Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

20:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:24

Презирает: РосСМИ назвали певицу, которая ненавидит Лорак

22:19

Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

22:07

ВСУ показали трогательный ролик ко Дню Вооруженных сил и Святого Николая, созданный волонтерами

22:00

После бури начнется новый шторм: когда страну накроет новая магнитная буря

21:53

В России признали "мясные штурмы" ВС РФ под Авдеевкой: город хотят захватить к Новому году

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - ГорбачБез помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач
21:46

Будет ли отставка Залужного: в Офисе президента поставили точку в этом вопросе

21:34

Враг внимательно следит: ВСУ призвали не проводить массовых празднований

21:28

Умер украинская звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Сергей Кустов

21:07

Обратите внимание на ваши руки: тайные знаки, которые могут предупредить о бедеВидео

Реклама
20:54

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

20:46

Российский Су-24 "не пережил" атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

20:19

Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

20:04

"Решение будет в ближайшие дни": эксперт анонсировал вывод войск из Авдеевки

19:33

Сильное похолодание и снег: где в Украине врежет -14

19:25

"Целовала в разные места": Путин громко опозорился историей о своей матери

19:18

Будет клянчить помощь: Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ

19:10

Почему выиграть эту войну будет крайне дорого и долгомнение

19:05

Праздничный прайс украинских артистов на Новый год-2024: что входит в цену

18:55

Облегчит работу ТЦК: украинцев хотят обязать носить с собой военный билет

18:09

Билли Айлиш сделала каминг-аут

Реклама
18:06

По колонне российских оккупантов "прилетел" HIMARS, почти все "задвухсотились"Видео

17:59

"Убьют" ваше авто: ТОП-5 вредных лайфхаков в зимнем уходе за автомобилем

17:54

Ждёт ужасный аврал и безденежье: астролог назвал 4 неудачников декабря 2023 годаВидео

17:50

Захват россиянами Марьинки: в ВСУ ответили на заявления пропагандистов

17:30

Как быстро просушить промокшую обувь: эти простые способы спасут нужные вещиВидео

17:26

Жеваго пытается установить контроль над шинным заводом "Росава" и "Белоцерковской ТЭЦ" - СМИ

17:24

Мощные взрывы в Крыму: СБУ атаковала беспилотниками военные объекты РФ - СМИ

17:04

Как сэкономить на отоплении дровами: профессионал назвал 3 хитрости

16:57

Польша получила демарш от стран Балтии из-за блокады границы с Украиной

16:51

Одна из стран ЕС серьезно ужесточит правила для беженцев из Украины

16:50

Лучший лайфхак для холодов: иммунолог рассказала, как не заболеть зимой

16:34

Favbet патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча реклама

16:27

Семейных проблем больше не будет: что стоит сделать 6 декабря

16:11

Это сможет переломить ситуацию в Авдеевке: экс-командир "Айдара" назвал 2 варианта

15:50

Вера Брежнева лишилась бизнеса в России

15:47

"Еще очень далеко": словацкий министр не может представить себе членство Украины в ЕС

15:45

Орбан угрожает сорвать саммит Украина-ЕС: союзу не удается сгладить напряженность

15:29

"Это касается и женщин": Безуглая призвала мобилизовать волонтеров на фронт

15:28

Одна из стран мира стала крупнейшим поставщиком 155 мм снарядов ВСУ

15:17

Анна Ризатдинова побаловалась в постели в расстегнутых джинсахВидео

Реклама
15:08

Мика Ньютон с мужем-американцем возвращается в Украину

15:02

Оккупанты пытаются перерезать логистику ВСУ под Авдеевкой - Барабаш

15:00

Гороскоп на декабрь-2023 для всех знаков: кому повезет перед Новым годомЭксклюзив

14:59

Потери очень большие: новые детали разгрома россиян под Купянском - ВСУ

14:55

В Украине взлетают цены на популярный продукт: что дорожает перед праздниками

14:55

Умерла еще одна российская актриса-звезда сериалов

14:31

Украинцев предупреждают о дефиците электроэнергии: авария блока на ТЭС

14:25

Гороскоп на 2024 год: эти 4 знака зодиака будут зарабатывать больше всех

14:19

Удар оккупантов по Херсону: ранены четыре медика

14:03

Церковный праздник 6 декабря: что нельзя делать на святого Николая

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять