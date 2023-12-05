Говорить о победе Украины без помощи США - слишком оптимистично, потому что любые задержки будут негативно влиять на ситуацию на фронте, считает эксперт.

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Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач / Главред

В среду, 6 декабря, Сенат США должен провести голосование по выделению пакета дополнительного финансирования на 2024 год объемом 106 миллиардов долларов, содержащего более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и на защиту границы США. Этот пакет пытаются принять еще с сентября из-за сопротивления ультраправых республиканцев. Теперь ситуация стала критической, ведь по словам представителей Белого дома, Украине уже выделили около 96 процентов от запланированных ресурсов.

В интервью Главреду политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал, что предусматривает новый пакет помощи, и чем Украине грозит задержка его принятия.

В чем главная причина спора между республиканцами и демократами относительно выделения помощи Украине?

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Главная причина - внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах. Прежде всего, борьба трампистского крыла Республиканской партии с перспективами Джозефа Байдена на президентских выборах. К большому сожалению, обе партии играют в так называемое пакетное голосование, поскольку помощь Украине в законопроекте объединили с помощью Израиля и Тайваню, что дало повод республиканцам играть с этим пакетом.

На словах в США все вроде бы за то, чтобы выделять Украине по крайней мере военную помощь, но начинаются игры относительно того, как компоновать этот пакет помощи. Республиканцы продвигают свою партийную инициативу по блокированию широкого доступа мигрантов в Соединенные Штаты. Для Демократической партии этот вопрос тоже является принципиальным и политическим, поскольку новые мигранты в Америке, как правило, голосуют именно за Демократическую партию, ибо представляют собой разнообразные меньшинства (в том числе национальные). Поэтому желание и спикера, и нижней палаты Конгресса, и Республиканской партии в целом сделать условием помощи Украины самоубийственные для Демократической партии и администрации Байдена шаги тормозит весь процесс.

Пока ситуация выглядит так, что компромисс не просматривается. Белый дом подал законопроект и начинает голосовать из Сената. Сенат, которому нужно 60 голосов (потому что это бюджетный вопрос, и нужно больше, чем большинство в 50 голосов), рассмотрит его на этой неделе. Затем Палата представителей, где большинство у республиканцев, скорее всего, отклонит его, предложит свой вариант пакета вместе с миграцией и может проголосовать за него. Но как на это потом отреагирует Верхняя палата, и будет ли у нее во время на то, чтобы проголосовать до рождественских каникул – вопрос, на который нет ответа.

Есть ли какой-то срок, в течение которого должны принять это решение? Что будет дальше, если решение не примут за две недели до праздников?

Далее конгрессмены идут на рождественские каникулы, то есть примерно до середины января этот вопрос тоже не будет рассматриваться. Затем к нему могут вернуться или придумать другие комбинации пакета.

2024 год - год избирательной кампании в Соединенных Штатах. Фактически, он уже начался, и, к большому сожалению, внутри Соединенных Штатов в этой политической борьбе доминирует логика: "Чем хуже моему оппоненту, тем лучше". И парламентская оппозиция в Конгрессе тоже придерживается этой логики.

А как можно трактовать заявления представителей Белого дома о том, что более 90% помощи Украине, которая была запланирована, они уже выделили, и если не принять этого решения, это "поставит Украину на колени". Насколько критична ситуация, или такие заявления тоже можно считать определенным элементом политической игры двух партий?

Это можно считать элементом игры в том смысле, что этим Белый дом подает сигнал и республиканцам, и американскому обществу в целом о том, что с этим надо что-то делать. Ситуация действительно очень критическая, республиканцы это знают, и делают это сознательно – мол, не надо нам напоминать, лучше поддержите нашу позицию по миграции.

То, что средства на этот год заканчиваются – правда. Не думаю, что это катастрофично для нас, но мы видим и понимаем, что мы переходим к фазе обороны, и о наступлениях уже речь не идет – для них у нас нет оружия и боеприпасов.

Если Соединенные Штаты длительное время будут парализованы, в каких-то особо критических моментах мы можем получить помощь от других стран (прежде всего, от Европейского Союза). Но это, конечно, делает нашу победу очень призрачной.

Потому что если это затянется надолго, то говорить о победе без американской помощи будет слишком оптимистично, потому что любые задержки будут негативно влиять на ситуацию на фронте.

Что может предусматривать пакет помощи на 61 миллиард?

Этот пакет предусматривает не только военную помощь, но и гражданскую, поскольку около половины суммы в нем предусмотрено на финансовую (бюджетную) помощь Украине, и определенная часть, примерно 20-30 миллиардов – на оборонно-безопасную помощь на целый год. Насколько я понимаю, туда должны входить F-16 и ракеты к ним, а также другое дорогостоящее оборудование, оружие, боеприпасы.

Однако есть еще один вариант принятия законопроекта, при котором военную помощь предлагали выделять сразу, а относительно бюджетной помощи дальше решать, а именно то, насколько ее выделение оправдано со стороны американских налогоплательщиков.

Насколько для нас критично, если в США пойдут именно по такому сценарию?

Я думаю, что критическую военную помощь, необходимую для обороны Украины, Соединенные Штаты будут выделять. Но ее будет недостаточно для того, чтобы завершить войну и одержать победу. То есть мы будем воевать долго и жить бедно. Потому что бюджетная помощь предусматривает зарплаты государственных служащих, социальные выплаты и так далее. То есть за счет них должен покрываться дефицит государственного бюджета Украины, который составляет около 30 процентов, если не его половину.

Предыдущий пакет помощи, который сенаторы приняли в ноябре, был рассчитан на 2,5 месяца. Могут ли сейчас пойти по тому же сценарию, и годовую помощь, которую не могут принять уже несколько месяцев, разделить на определенные периоды времени и понемногу ее выделять?

То, что сенаторы продлили дважды на 2,5 месяца, касается так называемого временного бюджета США. Это отдельный законопроект, который не касается помощи Украине. Конечно, сенаторы могут делать все, что захотят. И, соответственно, рассматривать выделение помощи и меньшими "порциями", но здесь непонятна мотивация, потому что таким образом они лишь усложнят себе работу, потому что им нужно будет проводить несколько голосований вместо одного. И, соответственно, с каждым из них возможно повторение той же ситуации.

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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