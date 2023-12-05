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Захват россиянами Марьинки: в ВСУ ответили на заявления пропагандистов

Юрий Берендий
5 декабря 2023, 17:50
В ВСУ отметили, что российское командование поставило задачу захватить Марьинку и Авдеевку, что в Донецкой области до конца текущего года.
Захват россиянами Марьинки: в ВСУ ответили на заявления пропагандистов
В ВСУ сообщили, что битва за Марьинку еще продолжается / коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российские пропагандисты рассказывают о захвате Марьинки в Донецкой области, и в Министерстве обороны страны-агрессора уже декларировали "полный контроль" над руинами этого населенного пункта. Однако это не отражает реальной ситуации, потому что в городе продолжаются активные бои. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

Военный отметил, что часто оккупанты пытаются представить желаемое как действительное. Та же ситуация происходит и в случае с Марьинкой.

"Оборонное ведомство России всегда отличалось лживыми и слишком позитивными для россиян заявлениями", - подчеркивает Штупун.

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По словам представителя Сил обороны Таврического направления, в городе продолжаются интенсивные и кровопролитные бои, и противник фактически не взял Марьинку, как они утверждают.

При этом Штупун отмечает, что российские захватчики поставили перед собой задачу до конца 2023 года "захватить Марьинку и Авдеевку".

"Этого не получится, и ни на что больше враг в принципе не способен", - резюмирует Штупун.

Он также отметил, что враг увеличил количество авиаударов за минувшие сутки.

"Кроме того, количество наземных атак врага не уменьшается. Всего в операционной зоне ОСУВ "Таврия" зафиксировано 37 боестолкновений. Враг возобновил применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52", - сообщил спикер.

Штупун указал, что в течение последних суток общие потери оккупантов составили 428 человек, еще 7 российских военных сдались в плен.

Ситуация на Марьинском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты интенсивно атакуют позиции ВСУ на трех направлениях фронта, сообщают в Генштабе. Самыми напряженными районами остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

В войне, которую развернула Россия против Украины, продолжаются интенсивные боевые действия. Наиболее напряженными участками на передовой являются Марьинский, Бахмутский, Авдеевский направления, а также Харьковщина и юг. Президент Владимир Зеленский сообщил, что продолжается подготовка к принятию решений, направленных на усиление армии, в частности, совершенствование систем противовоздушной обороны.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в течение последней недели российские войска поэтапно продолжают двигаться через руины Марьинки.

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война в Украине Марьинка
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