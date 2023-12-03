УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский назвал самые тяжелые участки на фронте и анонсировал новые решения

Андрей Ганчук
3 декабря 2023, 22:43
Фронт нуждается в постоянной поддержке, готовятся новые решения, среди которых – усиление противовоздушной обороны государства, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, ВСУ
Мы готовим и новые пакеты военной поддержки от партнеров - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Офис президента, 241-я ОБрТрО

На войне агрессора России против Украины продолжаются интенсивные боевые действия. Самые тяжелые участки на передовой – Марьинское, Бахмутское, Авдеевское направления, а также Харьковщина и юг. Готовится ряд решений, направленных на усиление армии, которые включают улучшение ПВО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего видеообращения к украинцам в воскресенье, 3 декабря, он рассказал о том, что Марьинское, Бахмутское и Авдеевское направления, а также Харьковщина и юг, остаются самыми тяжелыми на передовой.

Гарант акцентировал внимание на том, что фронт нуждается в постоянной поддержке. На следующей неделе будут приняты решения, направленные на усиление ВСУ на передовой. Решения связаны с работой оборонно-промышленного комплекса и новых пакетов военной помощи.

видео дня

Кроме того, готовится и усиление ПВО.

"Следующую неделю - мы уже готовим - обязательно увеличим возможности нашего государства. В частности, нашего оборонно-промышленного комплекса. Мы готовим и новые пакеты военной поддержки от партнеров. Готовим и усиление нашей ПВО - это неизменный приоритет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Война России против Украины

Президент Зеленский назвал способ, благодаря которому Украина может переломить ход войны. По его словам, нужно усиливать собственное производство вооружений. Для этого Запад должен предоставить кредиты и возможность для заключения контрактов.

У Зеленского анонсировали новый подход к мобилизации – советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что изменения назрели уже давно. Нужна коммуникация, которая будет объяснять народу, какие произошли изменения.

В Офисе президента поставили точку по вопросам переговоров Украины с Россией. Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев не может пойти на капитуляцию, которую предлагает Москва.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Авдеевка Марьинка Владимир Зеленский Бахмут Купянск Херсонская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский назвал самые тяжелые участки на фронте и анонсировал новые решения

Зеленский назвал самые тяжелые участки на фронте и анонсировал новые решения

22:43 Политика
"Будут ужасно страдать зимой": генерал Ходжес раскрыл, что ждет войска РФ

"Будут ужасно страдать зимой": генерал Ходжес раскрыл, что ждет войска РФ

22:06 Мир
ВСУ останутся без оружия: дипломат - о проблемах из-за задержки помощи от США

ВСУ останутся без оружия: дипломат - о проблемах из-за задержки помощи от США

21:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:47

Ведущая шоу "Танцы со звездами" прокомментировала слухи о беременности

22:43

Зеленский назвал самые тяжелые участки на фронте и анонсировал новые решения

22:06

"Будут ужасно страдать зимой": генерал Ходжес раскрыл, что ждет войска РФ

21:48

Популярная певица призналась, почему от нее отказался Константин Меладзе

21:40

ВСУ останутся без оружия: дипломат - о проблемах из-за задержки помощи от США

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
20:52

Основные силы оккупантов исчерпаны: важные подробности о боях за Авдеевку

20:51

"Главное – прорвать оборону": офицер сделал прогноз по левобережью Херсонщины

20:45

Больше мамы: Ани Лорак удивила светским выходом дочери

19:56

Репер-путинист Баста попал в серьезное ДТП

Реклама
19:36

Украину накрыл антициклон: где врежет 14 градусов мороза

19:32

Ядерное сдерживание Путина: в Германии назвали план для ЕС и обеспокоились США

19:10

Возможен ли новый аналог "Тегерена-43"?мнение

18:41

Эксперт рассказал, как предотвратить конденсат на окнах: эти простые советы спасут ваш дом

18:36

Искать призывников по месту жительства: юрист рассказал, законно ли это

18:18

В Британии призвали остановить Путина в Украине и предупредили об опасности

18:09

"Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в КрымВидео

17:52

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 декабря: Льву - успех в отношениях, Деве - новые начинания

17:49

Как поставить на место соседей: эти простые советы помогут избежать проблемВидео

17:23

Могут ли войска РФ снова подойти к Киеву: украинский разведчик сделал заявление

17:10

"Не"разведенный Мурат Налчаджиоглу снялся на фоне бюста чужой женщины

Реклама
17:05

Что нельзя делать 4 декабря, чтобы не навлечь беду: приметы и запреты дня

16:50

Почему детям нельзя спать со взрослыми: какая опасность угрожает ребенку

16:41

"День победы Украины постоянно откладывается": эксперт назвал причинуВидео

16:27

Прямой, крупный или "картошкой": как определить характер человека по носу

16:15

Дезинсектор рассказал, чем изгнать крыс и мышей из дома

16:11

Даша Кацурина раскрыла свой редкий диагнозВидео

15:57

Для Украины победа Путина стала бы трагедией, Киеву нужно помочь – Столтенберг

15:21

"Клоун"-путинист Охлобыстин разнылся, что Макаревич "сделал ему больно"

15:11

Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кого из знаков ждет страсть и сильнейшая влюбленность

15:06

Украина перешла на новый этап войны: Подоляк назвал три ключевых решения

14:48

Германия хочет меньше платить Евросоюзу за оружие для Украины - Daily Telegraph.

14:31

Ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног: синоптик сказал, где ухудшится погода

14:27

Лилия Ребрик раскрыла дату родов и планы на имя третьего ребенка

13:55

Безумная путинистка-"Красная шапочка" Поплавская назвала Лорак предательницей

13:43

Лунный календарь 4 декабря 2023: стрижка в этот день принесет большую удачу

13:38

Как ухаживать за комнатными растениями зимой: садовник рассказал, что может их "убить"

13:15

К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета

13:12

Церковный праздник 4 декабря: что нельзя делать в Варварин день

12:57

Какие продукты подорожают в Украине к Новому году: на что украинцам придется раскошелиться

12:00

"Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал подробности расстрела военных ВСУ

Реклама
11:59

Повышение украинцам пенсий: когда это может случиться и какая сумма

11:55

Оккупанты, которые расстреляли украинских пленных, уже ликвидированы: деталиВидео

11:48

Что делать, если в доме завелась моль: как найти гнезда и уничтожить насекомых

11:41

Гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Девам - скорые перемены, Козероги - избегайте толпы

11:31

"Самостоятельно мы не вытащим": майор ВСУ рассказал об угрозе Третьей мировой

11:07

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Козе - благосклонность друзей, Собаке - негатив из-за сплетен

11:04

"Идет 3-я волна штурмов": оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику

10:32

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кто успеет разбогатеть в 2023

10:10

Каких событий на фронте стоит ожидать зимой: эксперт дал прогноз наступления ВСУВидео

10:05

Гости будут просить еще: рецепт непревзойденного мандаринового десерта к Новому году

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять