Зеленский назвал самые тяжелые участки на фронте и анонсировал новые решения

Фронт нуждается в постоянной поддержке, готовятся новые решения, среди которых – усиление противовоздушной обороны государства, сказал Владимир Зеленский.

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Мы готовим и новые пакеты военной поддержки от партнеров - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Офис президента, 241-я ОБрТрО

На войне агрессора России против Украины продолжаются интенсивные боевые действия. Самые тяжелые участки на передовой – Марьинское, Бахмутское, Авдеевское направления, а также Харьковщина и юг. Готовится ряд решений, направленных на усиление армии, которые включают улучшение ПВО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего видеообращения к украинцам в воскресенье, 3 декабря, он рассказал о том, что Марьинское, Бахмутское и Авдеевское направления, а также Харьковщина и юг, остаются самыми тяжелыми на передовой.

Гарант акцентировал внимание на том, что фронт нуждается в постоянной поддержке. На следующей неделе будут приняты решения, направленные на усиление ВСУ на передовой. Решения связаны с работой оборонно-промышленного комплекса и новых пакетов военной помощи.

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Кроме того, готовится и усиление ПВО.

"Следующую неделю - мы уже готовим - обязательно увеличим возможности нашего государства. В частности, нашего оборонно-промышленного комплекса. Мы готовим и новые пакеты военной поддержки от партнеров. Готовим и усиление нашей ПВО - это неизменный приоритет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Война России против Украины

Президент Зеленский назвал способ, благодаря которому Украина может переломить ход войны. По его словам, нужно усиливать собственное производство вооружений. Для этого Запад должен предоставить кредиты и возможность для заключения контрактов.

У Зеленского анонсировали новый подход к мобилизации – советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что изменения назрели уже давно. Нужна коммуникация, которая будет объяснять народу, какие произошли изменения.

В Офисе президента поставили точку по вопросам переговоров Украины с Россией. Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев не может пойти на капитуляцию, которую предлагает Москва.

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