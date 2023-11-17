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Россияне активно атакуют на 3 направлениях: в Генштабе пояснили, где именно

Дмитрий Видоменко
17 ноября 2023, 09:46
Российские захватчики активно штурмуют позиции ВСУ на 3 направлениях фронта, говорят в Генштабе. Самыми горячими точками остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
российские оккупанты, ВСУ
Российская армия не покидает усилия окружить Авдеевку, заявили в Генштабе / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты активно штурмуют позиции украинской армии на трех направлениях фронта. Самыми горячими точками боевых столкновений остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка, заявил спикер Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Как отметил офицер, украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и закрепляются на ранее достигнутых рубежах. Кроме того, на Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия в районе Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Украинские воины отбили минимум 18 атак противника за минувшие сутки.

Как говорит Ковалев, украинские бойцы также продолжают наступать на Мелитопольском направлении и истощают врагов. Здесь оккупанты шесть раз пытались атаковать ВСУ и вели безуспешные штурмы в районе сел Работино и Вербовое.

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Также российская армия не покидает усилия окружить Авдеевку и поэтому атаковала также в районах населенных пунктов Степовое и Первомайское. Ковалев отметил, что ВСУ отбили минимум 17 атак на этом направлении.

Кроме того, наши защитники отбили 19 атак вблизи Марьинки, а на Купянском направлении – четыре атаки.

Ситуация на фронтах украино-российской войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация на передовой оказалась более сложной, чем ожидали союзники. Столтенберг также сообщил, что Россия пытается начать наступательную операцию вокруг Авдеевки. Он призвал увеличить поддержку Украины.

Эксперты западных СМИ сообщают, что потери российской армии в войне против Украины могут составлять в целом до 400 солдат в день. При этом на Авдеевском направлении потери врага в два раза выше - до 1000 человек в день.

Благодаря эффективному огневому контролю Сил обороны Украины на левом берегу Днепра удалось выполнить определенные операции по обустройству плацдармов на данном направлении. Об этом сообщил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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