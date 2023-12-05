'Обочины усеяны телами россиян': в ВСУ рассказали о больших потерях и тяжелых боях под Авдеевкой

Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку несмотря на значительные потери, рассказал спикер Сил обороны Таврического направления.

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Ситуация на Авдеевском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Facebook

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о ситуации, которая происходит на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Штупун в эфире телемарафона "Єдині новини", на этих направлениях там продолжаются активные пехотные атаки оккупантов. Враг продолжает терять личный состав сотнями. Кроме этого, оккупанты сдаются в плен. Спикер рассказал, что операционной зоне ОСУВ "Таврия" за сутки в плен сдались около 80 военнослужащих врага. На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага.

Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку несмотря на значительные потери. Там отражено 15 атак в районах степного, Новобахмутовки, Степановки и Северного, рассказал Штупун.

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"Фиксируются отказы вражеских солдат идти на штурмы. Они очень хорошо видят заваленные трупами россиян лесополосы и обочины дорог", - отметил он.

Кроме этого, он также сказал, что враг проявлял активность в районе Работиного. Там россияне пытаются относить утраченные позиции.

Глава Авдеевской ОВА рассказал, что основное отличие третьей волны штурмов врага в том, что применяется меньше техники. По его словам, это связано прежде всего с погодными условиями.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что в разведке Британии раскрыли продвижение россиян возле Авдеевки. В последние дни российские войска достигли небольшого продвижения на северном направлении "клещей" в рамках попытки окружить город Авдеевку.

Оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику. Российские оккупанты ждут лучших погодных условий, чтобы отправить в штурм на Авдеевку тяжелую технику. Ситуация на этом направлении напряженная.

Оккупанты продвинулись в нескольких местах возле Авдеевки. Во время третьей волны штурма Авдеевки российские войска открыли два дополнительных направления наступления на промзону юго-восточнее Авдеевки и из Спартака.

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