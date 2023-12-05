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Наступление ВСУ на Мелитополь: украинские бойцы истощают и уничтожают оккупантов

Юлия Закрепа
5 декабря 2023, 08:17
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Серебрянского лесничества.
Наступление ВСУ на Мелитополь: украинские бойцы истощают и уничтожают оккупантов
ВСУ отражают атаки оккупантов на востоке / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что по состоянию на 5 декабря российские захватчики продолжают активно давить вблизи Авдеевки, в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В Генштабе ВСУ в Facebook сообщили, что оккупанты также наступают на Купянском и Лиманском направлениях, за сутки Силы обороны отбили более 70 вражеских атак.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.
  • На Лиманском направлении силы обороны отразили 11 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении защитники отбили 11 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области − за сутки отбили 18 атак оккупантов.
  • На Запорожском направлении силы обороны отбили все атаки врага, который пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работиного Запорожской области.
  • В то же время, на Мелитопольском направлении защитники продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Продвижение ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что украинские военные сдерживают оккупантов под Бахмутом и наступают на двух направлениях. ВСУ нанесли поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам противника.

видео дня

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины. По данным аналитиков ISW известно, что противник уже признал уязвимость своих наземных линий связи на левом берегу региона.

ВСУ наступают и продвигаются на двух направлениях. За прошедшие сутки 17 октября состоялось 69 боевых привлечений. Враг нанес в общей сложности 3 ракетных и 35 авиационных ударов. Россияне не прекращают обстрелы.

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война в Украине ВСУ
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