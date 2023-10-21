Активность армии РФ на Авдеевском направлении снизилась – Силы обороны

Оккупанты медленнее стали двигаться возле Авдеевки, но все равно продолжают пытаться идти вперед.

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Активность армии РФ на Авдеевском направлении снизилась/ коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Активность российской оккупационной армии возле Авдеевки несколько снизилась, но захватчики всё равно продолжают пытаться "идти вперед".

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона. По его словам, снижение активности врага можно заметить по снижению потерь среди оккупантов в этом направлении.

"Враг несколько… можно сказать по потерям, несколько снизилась его активность, но он продолжает идти вперед", – отметил Штупун. видео дня

Также он рассказал, что российские захватчики нанесли по Таврическому направлению 1 ракетный и 24 авиационных удара, большинство из них – управляемые авиационные бомбы на Авдеевском направлении.

Ситуация возле Авдеевки

20 октября сообщалось, что российские оккупанты бросили все силы на прорыв возле Авдеевки. Россияне пошли в наступление тремя бригадами в районе Авдеевки. Эксперт сообщил, что соотношение сил и средств в этом направлении 1:3 в пользу оккупантов.

Аналитики американского Института изучения войны 21 октября отмечали, что оккупанты перегруппировались и снова пошли в наступление на Авдеевку . Либо РФ считает, что реально может взять Авдеевку, либо российское военное командование плохо расставляет приоритеты, считают аналитики.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечал, что РФ нацелилась на захват двух городов – Авдеевки и Купянска. Российское наступление на Авдеевку может длиться долго, предупредил Тимочко.

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