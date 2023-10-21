На Запорожском направлении РФ потеряла в 5 раз больше техники, чем ВСУ — WSJ

С начала контрнаступления Украина уничтожила 177 российских артиллерийских установок, включая системы реактивного залпового огня. На Запорожском направлении, который стал центром контрнаступления, страна-агрессор Россия потеряла 92 артиллерийские установки, Украина - всего 19, то есть почти в пять раз меньше. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные независимой группы WarSpotting, которая отслеживает потери во время войны.
Издание отмечает, что такой результат свидетельствует о том, что Украина отточила свою систему обнаружения и уничтожения российской артиллерии, давая своим вооруженным силам важное преимущество.
Украина в этом соревновании получила преимущество благодаря более высокой точности своей артиллерии, что стало возможным благодаря использованию западного оборудования и украинской изобретательности.
По словам солдат на передовой, это позволило украинским силам установить паритет в сфере, где раньше у России было преимущество. В то же время, по словам военных, Россия также совершенствуется, используя беспилотники для управления своими тяжелыми артиллерийскими установками.
"Это одно из ключевых тактических соревнований. А поскольку война в значительной степени ведется за счет эффективного использования артиллерии, это одна из главных разворачивающихся битв", - сказал оборонный аналитик Майкл Кофман.
WSJ добавляет, что согласно недавнему исследованию, опубликованному в Журнале Американского колледжа хирургов, около 70% украинских боевых потерь являются результатом артиллерийских ударов. Поэтому уничтожение российского оружия спасает жизнь украинских военных.
Отметим, в Генштабе сообщили, что по состоянию на 21 октября, общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личный состав - около 292 850 человек;
- танки ‒ 5063;
- боевые бронированные машины - 9612;
- артиллерийские системы – 7017;
- РСЗО - 822;
- средства ПВО ‒ 548;
- самолеты – 320;
- вертолеты – 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5330;
- крылатые ракеты ‒ 1535;
- корабли /катера ‒ 20;
- подводные лодки - 1;
- автомобильная техника и автоцистерны – 9391;
- специальная техника ‒ 990.
Как сообщал Главред, на одном из флангов Бахмутского направления украинские пограничники уничтожили группу российских штурмовиков.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что наступление российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области может продлиться достаточно долго. Он пояснил, что Авдеевка - укрепленный промышленный район, где еще с 2014 года велись бои, строились инженерные заграждения, оккупанты рассчитывали, что в будущем этот укрепрайон они смогут использовать для себя.
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