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На Запорожском направлении РФ потеряла в 5 раз больше техники, чем ВСУ — WSJ

Анна Ярославская
21 октября 2023, 13:46 обновлено 21 октября, 13:53
Украина отточила свою систему обнаружения и уничтожения российской артиллерии, давая своим вооруженным силам важное преимущество.
ВСУ
Украина потеряла 19 артиллерийских установок, а РФ - 92 / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

С начала контрнаступления Украина уничтожила 177 российских артиллерийских установок, включая системы реактивного залпового огня. На Запорожском направлении, который стал центром контрнаступления, страна-агрессор Россия потеряла 92 артиллерийские установки, Украина - всего 19, то есть почти в пять раз меньше. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные независимой группы WarSpotting, которая отслеживает потери во время войны.

Издание отмечает, что такой результат свидетельствует о том, что Украина отточила свою систему обнаружения и уничтожения российской артиллерии, давая своим вооруженным силам важное преимущество.

Украина в этом соревновании получила преимущество благодаря более высокой точности своей артиллерии, что стало возможным благодаря использованию западного оборудования и украинской изобретательности.

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По словам солдат на передовой, это позволило украинским силам установить паритет в сфере, где раньше у России было преимущество. В то же время, по словам военных, Россия также совершенствуется, используя беспилотники для управления своими тяжелыми артиллерийскими установками.

"Это одно из ключевых тактических соревнований. А поскольку война в значительной степени ведется за счет эффективного использования артиллерии, это одна из главных разворачивающихся битв", - сказал оборонный аналитик Майкл Кофман.

WSJ добавляет, что согласно недавнему исследованию, опубликованному в Журнале Американского колледжа хирургов, около 70% украинских боевых потерь являются результатом артиллерийских ударов. Поэтому уничтожение российского оружия спасает жизнь украинских военных.

Отметим, в Генштабе сообщили, что по состоянию на 21 октября, общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личный состав - около 292 850 человек;
  • танки ‒ 5063;
  • боевые бронированные машины - 9612;
  • артиллерийские системы – 7017;
  • РСЗО - 822;
  • средства ПВО ‒ 548;
  • самолеты – 320;
  • вертолеты – 324;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5330;
  • крылатые ракеты ‒ 1535;
  • корабли /катера ‒ 20;
  • подводные лодки - 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9391;
  • специальная техника ‒ 990.

Как сообщал Главред, на одном из флангов Бахмутского направления украинские пограничники уничтожили группу российских штурмовиков.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что наступление российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области может продлиться достаточно долго. Он пояснил, что Авдеевка - укрепленный промышленный район, где еще с 2014 года велись бои, строились инженерные заграждения, оккупанты рассчитывали, что в будущем этот укрепрайон они смогут использовать для себя.

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