Враг бросает на прорыв мощные резервы: РФ нацелилась на захват двух городов

Наступление российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области может продлиться достаточно долго, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Он пояснил, что Авдеевка - укрепленный промышленный район, где еще с 2014 года велись бои, строились инженерные заграждения, оккупанты рассчитывали, что в будущем этот укрепрайон они смогут использовать для себя. Такое мнение он высказал в эфире информационного телемарафона.
"Ну и конечно, что те силы и средства, которые они накапливали, которые забросили в первый раз в бой, не оправдали себя, следовательно, командование (РФ, - ред.), ответственное на этом направлении, конечно, не может доложить Путину о поражениях, поэтому они как бросали, так и будут бросать силы. Там, наверное, так похоже, что игра будет длиться вдолгую, к сожалению, но так выглядит, что враг будет пробовать там наступать", - говорит представитель ВСУ.
Вместе с тем он уверен в том, что действиями в районе Авдеевки, а также на Купянском направлении враг преследует одну цель - прорвать линию обороны ВСУ.
"Первое и основное, что Путин поставил им задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Кроме того, те силы и средства, которые они накопили на Авдеевском направлении, их расчет был на то, что они обойдут Авдеевку с флангов, возьмут в окружение, захватят и покажут хоть небольшую, но "победу для Путина", - добавил Тимочко.
Бои за Авдеевку
Ранее в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку. Оккупанты не считаются с уменьшением своих человеческих и технических ресурсов, подчеркнул Петр Черник.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты перегруппировались и снова пошли в наступление на Авдеевку. Российские оккупанты 20 октября возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.
Ранее начальник Барабаш сообщил, что российские оккупанты возобновили попытки окружить город Авдеевка в Донецкой области. Захватчики увеличили количество обстрелов по городу и общинам рядом.
Больше новостей:
- "Зеленский был в полуокружении": аналитики установили точное место пребывания президента в Авдеевке
- Оккупанты ударили по больнице в Авдеевке: ракеты РФ убили четырех человек
- ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки - Генштаб