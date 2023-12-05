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Это сможет переломить ситуацию в Авдеевке: экс-командир "Айдара" назвал 2 варианта

Юрий Берендий
5 декабря 2023, 16:11
По словам экс-командира Айдара, на Авдеевском направлении события могут разворачиваться по 2 сценариям, одак все зависит от решений Генштаба ВСУ.
Это сможет переломить ситуацию в Авдеевке: экс-командир 'Айдара' назвал 2 варианта
У Генштаба ВСУ есть два варианта действий на Авдеевском направлении / коллаж Главред, фото: скриншот, 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка

Чтобы сменить обстановку в районе Авдеевки, необходимо передислоцировать туда значительные резервы. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший заместитель командира взвода 24 батальона территориальной обороны" Айдар "Евгений Дикий в комментарии для"Эспрессо".

"Команды отступать из Авдеевки наши военные еще не получали. Сейчас судить, произойдет ли это, не нужно. Потому что есть вещи, о которых мы не должны знать права. В частности, какие резервы имеет наш Генштаб", - пояснил Дикий.

По его словам, для того, чтобы изменить ситуацию на Авдеевском направлении в пользу Сил обороны Украины, нужно перебросить на это направление значительные резервы. Он добавил, что у Генштаба есть 2 разных решения.

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"Или отходить и переходить на вторую линию обороны. Или подбросить на это направление подкрепление. Мне очевидно, что наш гарнизон в Авдеевке еще какое-то время будет успешно обороняться. Впрочем, это не вечно. То есть, если мы хотим кардинально переломить ситуацию на Авдеевском направлении, то туда надо бросить значительные резервы. Вот уж есть ли эти резервы у нас, никому знать не нужно. Это информация только для Генштаба ВСУ", - сказал он.

Боевые действия на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска пытаются захватить поселок Степное, расположенный возле Авдеевки, с целью перерезать логистические маршруты Вооруженных сил Украины. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что несмотря на эти попытки, сейчас оккупанты не контролируют этот населенный пункт.

Как сообщили в Институте изучения войны, украинские войска проводят наступление на южное направление от степного. Бои продолжаются неподалеку от коксохимического завода и промышленной зоны.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, поделился информацией о ситуации, разворачивающейся на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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война в Украине Авдеевка
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