ВСУ отбили утраченные позиции и атакуют вблизи Степного - ISW

На Авдеевском направлении, возле коксохимического завода и промзоны ведутся ожесточенные бои.

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Украинские военные атакуют оккупантов возле Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Украинские войска ведут атаку к югу от Степного. Неподалеку от коксохимического завода и промзоны продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщил ISW.

По геолокационным данным, опубликованным 4 декабря, видно, что украинские силы совершают атаки на российские позиции в лесополосе к югу от Степного. Эти атаки подтверждают восстановление утраченных позиций в начале декабря ВСУ под Авдеевкой. Однако, российские войска продолжают наступательные операции на Авдеевском направлении и продвинулись.

В то же время, оккупанты совершили продвижение на Авдеевском направлении и в районе водохранилища к северу от Авдеевки. Также, по геолокационным снимкам, российские войска продвинулись в пределах Степного (5 км северо-западнее Авдеевки).

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По данным российских военных блогеров, оккупанты контролируют Степное и промышленную зону, вокруг которой ведутся активные бои.

Вместе с тем, украинский Генеральный штаб опровергает информацию об успехах операций российских войск в разных районах около Авдеевки. По данным Генштаба неудачные наступательные операции оккупанты совершили к востоку от Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки, Степного, Северного и Первомайского.

Ситуация вблизи Авдеевки

Напомним, во время третьей волны штурма Авдеевки оккупанты продвинулись на нескольких местах вблизи города. Россияне наступают с двух дополнительных направлений - на промзону юго-восточнее Авдеевки и из Спартака.

Также, оккупанты не прекращают свое наступление на Авдеевку в Донецкой области, несмотря на значительные потери в боях. По информации от руководителя Центра военно-правовых исследований, сейчас у Сил обороны Украины существует стратегический план противостояния оккупантам на этом направлении, однако его реализация требует больших усилий.

Как ранее сообщал Главред, российские оккупанты ожидают лучшие погодные условия для наступления на Авдеевку, планируя отправить тяжелую технику для штурма. Информацию об этом 3 декабря предоставил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он подчеркнул, что наиболее сложными сейчас являются направления Степного, коксохимического завода и Авдеевской промзоны.

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