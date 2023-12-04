Неожиданный удар: ВСУ начали движение на новом направлении фронта - Свитан

Россияне продолжают наступательные действия почти по всей линии фронта. В то же время, силы обороны Украины на некоторых участках продолжают продвижение вперед.

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ВСУ начали продвижение в направлении населенного пункта Майорское - Свитан / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины начали неожиданное для противника наступление в Донецкой области. Стало известно о продвижении в направлении населенного пункта Майорское. Об этом в эфире 24 канала сообщил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан.

Аналитик указывает на то, что основная цель движения направлена на город Горловка, и город Торецк, который расположен западнее. Торецк важен для ВСУ как ключевой рубеж, который находится на высоте и позволит осуществлять огневой контроль на этом направлении.

Если ВСУ удастся продвинуться за Майорское до поселка Гольмовский, это может указывать о контроле ВСУ над северной частью Горловки, считает Свитан.

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По его словам, сейчас это движение возможно благодаря твердому покрытию Горловской агломерации. Полковник в отставке убежден, что это направление является одним из двух наиболее перспективных для продвижения Сил обороны зимой, другое направление - это Донецк из Авдеевки.

"На Авдеевку сейчас россияне пытаются наступать, задача ВСУ - выдержать это давление и по максимуму уничтожить личный состав и технику. Далее, если будет достаточное количество сил и средств, бойцы смогут двигаться в сторону Донецка и Ясиноватой", - уверен Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Боевые действия в районе Авдеевки

Напомним, как ранее сообщал Главред, в субботу, 3 декабря, российские войска совершили наступательные операции вблизи Авдеевки. Как указали в Институте изучения войны (ISW), российские вооруженные силы совершили продвижение к западу от железной дороги к северу от степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

В DeepState указали на то, что российские оккупанты попытаются захватить Авдеевку в Донецкой области, но им это не удается. Силы противника на этом направлении уже исчерпаны.

Российские оккупанты ожидают на улучшение погодных условий, чтобы начать штурм Авдеевки с помощью тяжелой техники. Об этом сообщил глава военной администрации города Авдеевка Виталий Барабаш. Он указал, что самыми сложными направлениями остаются районы Степного, коксохима и Авдеевской промзоны.

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