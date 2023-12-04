Сигнал для россиян: в ISW указали, что означает указ Путина об увеличении армии

В ISW отмечают, что решение Кремля по расширению количества вооруженных сил не предусматривает значительного роста общей численности российской армии.

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Что на самом деле означает указ Путина об увеличении армии - ISW / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

Указ Владимира Путина относительно расширения численности армии России свидетельствует, что формально Кремль признает нынешнюю численность российских войск и не стремится увеличить вооруженные силы. Об этом говорится в актуальном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что 1 декабря Путин подписал указ об официальном увеличении численности российских вооруженных сил с 2,039 до 2,209 тысяч человек и общей численности боевого состава – с 1,15 до 1,32 миллиона человек.

"В сентябре 2022 года российское правительство объявило, что в Вооруженные силы мобилизуют 300 тысяч человек в соответствии с указом Путина о частичной мобилизации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября заявил, что российские войска потеряли более 300 тысяч человек в Украине с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении ISW. видео дня

Аналитики добавляют, что вербовка добровольцев, частичная мобилизация и вероятно, российские потери в Украине могут объяснить чистый прирост военнослужащих на 170 тысяч человек за период с 25 августа 2022 года по 1 декабря 2023 года.

"Итак, указ Путина от 1 декабря 2023 года, вероятно, фиксирует новый официальный штат на уровне 2,209 миллиона человек, но это не предполагает значительного роста общей численности российской армии", - делают вывод аналитики ISW.

Путин увеличивает численность армии - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии РФ, который вступил в силу с 1 декабря.

Как отметили в Белом доме, решение Кремля увеличить численность российской армии, не достигшей успехов на фронте в Украине, рассматривается как следующий этап в стратегии Путина для достижения своих целей через мобилизацию человеческих ресурсов.

В то же время, в Российской Федерации начались репрессии против жен мобилизованных лиц, участвующих в фотофлешмобе. Например, жен начали вызывать в полицию в Ульяновске. Согласно информации от издания "7x7", этот флешмоб женщины организовали в Telegram-канале под названием " Путь домой. Ульяновск". В рамках флешмоба также обнародовались фотографии и видео с наклейками на автомобилях.

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