"Путин обманул": в РФ жестко "прессуют" взбунтовавшихся жен мобилизованных

Жены мобилизованных в РФ говорят о том, что диктатор Владимир Путин обманул их, "обещания оказались пустышкой".

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В РФ жены мобилизованных взбунтовались против диктатора Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: theins.ru, скриншот

В РФ начались репрессии против жен мобилизованных, которые принимают участие в фотофлешмобе.

В частности, жен мобилизованных уже начали вызывать в полицию в Ульяновске. Как сообщает издание "7x7", флешмоб женщины организовали в Telegram-канале "Путь домой. Ульяновск". При этом публиковались фото и видео с наклейками на автомобилях.

Позже видео и фото были удалены из чата. Выяснилось, что это потребовал от женщин сделать замгубернатора, к которому их вызвали после внимания СМИ. Однако снимать наклейки они отказались.

видео дня

Позднее участницы чата написали, что к ним пришел полицейский по поводу наклеек. Женам мобилизованных вынесли предупреждение. По их словам, им говорили о статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП), хотя полицейский был "сам в шоке" из-за необходимости ехать к женам военных, но его об этом якобы "просил Ульяновск".

При этом участницам чата вручили повестку с требованием прийти в отдел полиции. Ранее в чате под названием "Путь домой" помимо объявления об этом флешмобе также было размещено "Обращение к россиянам", манифест и сбор подписей. В манифесте они потребовали начать вывод мобилизованных из "зоны СВО" и установить предельный срок службы по частичной мобилизации. При этом в обращении говорилось, что Путин обманул их, "обещания оказались пустышкой".

Отметим, что жены ульяновских мобилизованных плачут крокодиловыми слезами по поводу того, что власти РФ забыли об их мужьях, которых отправили убивать мирных украинцев. При этом никто из них не заикнулся о том, зачем они отправились в другую страну убивать украинских женщин, детей и стариков.

Ранее эксперт Александр Мусиенко заявил о том, что удары по РФ могут привести к бунту или революции. Перенос войны в Россию – залог победы Украины, Западу следует снять запрет на применение вооружений на ее территории, считает Александр Мусиенко.

Напомним, ранее эксперт дал прогноз о том, когда новые мобилизованные оккупанты появятся на фронте. Начать мобилизацию в России Кремль способен уже в октябре-декабре.

По данным ГУР, Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек. При этом каждый месяц на войну против Украины призывают от 20 до 22 тысяч россиян, сказал Кирилл Буданов.

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