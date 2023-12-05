Орбан угрожает сорвать саммит Украина-ЕС: союзу не удается сгладить напряженность

Президент Евросовета Шарль Мишель вынужден прекратить визит в Китай из-за угроз Орбана по вопросу Украины.

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Орбан угрожает сорвать саммит Украина-ЕС / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН

Шарль Мишель прекращает свой визит в Пекин из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он грозит сорвать саммит лидеров ЕС, который должен состояться в середине декабря. Причина всё та же - вопрос вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает издание Politico.

Президент Евросовета, который отправился в Китай на первый личный саммит ЕС-Китай с 2019 года, вынужден возвращаться в Брюссель раньше. Это необходимо для того, чтобы обсудить с лидерами дальнейшие действия.

Также вернуться из Пекина после первого дня встреч Мишель будет вынужден по причине отсутствия защищенной телефонной линии, позволяющей провести переговоры с лидерами ЕС без прослушивания Китаем.

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Как известно, на прошлой неделе Шарль Мишель имел встречу с Орбаном в будапеште, главной целью которой были попытки сгладить напряженность перед саммитом лидеров ЕС. Также достичь компромисса с премьер-министром Венгрии пытается президент Франции Эммануэль Макрон. Он пригласил Орбана на встречу в Париже на этой неделе.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, в ходе конференции президентов Европейского парламента было поддержано начало переговоров о вступлении Украины в состав ЕС. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола во время совместной пресс-конференции с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского союза, на котором будет обсуждаться помощь официальному Киеву и вопросы о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Во время встречи дипломатов Венгрия заявила, что хочет провести "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки блока Украине и того, как российские санкции повлияли на страны ЕС ‒ прежде чем вообще говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи или обязательствах в области безопасности.

Всё дело в том, что по мнению пропутинского премьер-министра , переговоры о вступлении "не отвечают интересам Венгрии". Он цинично заявил, что Венгрия будет блокировать это. Орбан не хочет, чтобы вопрос о вступление Украины в Евросоюз вносили на повестку дня саммита, который запланирован на декабрь.

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