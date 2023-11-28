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Вступление Украины в ЕС: руководство ЕП поддержало начало переговоров с Киевом

Алексей Тесля
28 ноября 2023, 14:40
Роберта Метсола выразила поддержку началу переговоров Евросоюза с Украиной.
Метсола
Роберта Метсола и Руслан Стефанчук подписали новый меморандум между ЕС и Украиной / @EP_President

В ходе конференции президентов Европейского парламента было поддержано начало переговоров о вступлении Украины в состав ЕС.

Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола во время совместной пресс-конференции с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

При этом она высказала поддержку начала переговоров с Украиной, отметив усилия страны в проведении необходимых реформ. В свою очередь конференция президентов, включающая руководство Европарламента и политические группы, выразила уверенность в том, что Украина продемонстрировала готовность к переговорам о вступлении.

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"Украина прилагает поразительные усилия (для проведения реформ - ред.). И конференция президентов Европарламента подтвердила сегодня, что Украина продемонстрировала твердую основу для того, чтобы открыть переговоры о вступлении", - сказала Мецола.

Вместе с тем конференция президентов выразила убеждение, что Украина продолжит активные реформы, необходимые для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, чтобы как можно скорее начать переговоры о членстве, решение о которых могут принять уже в ближайшее время.

"Как парламент, мы надеемся и ожидаем положительного решения Европейского совета в декабре этого года. В заключение, наше послание таково: Европейский парламент будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — добавила Метсола.

Новый Меморандум о взаимопонимании с ЕП

Также Европарламент подписал с Верховной Радой обновленный Меморандум о взаимопонимании.

"В преддверии решения о будущем Украины в ЕС, которое будет принято в следующем месяце, я горжусь тем, что сегодня мы принимаем сотрудничество между Европейским парламентом и Верховной Радой. Продление этого Меморандума о взаимопонимании сблизит наши парламенты и наши народы", — отметила Метсола на своей странице в соцсети X.

Вступление Украины в ЕС

Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины: названы четыре условия. В последней версии проекта отчета о расширении ЕС, оказавшегося в распоряжении журналистов, названы шаги, которые должен выполнить Киев.

Ранее сообщалось, что Украина успешно выполнила четыре из семи важных критериев, которые сопровождают процесс предоставления стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Как сообщал Главред, политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан выразил решительную позицию, что Будапешт всеми силами будет пытаться сорвать начало переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно возможного вступления Украины в ЕС к выполнению венгерских требований, особенно относительно закона об образовании.

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Евросоюз Руслан Стефанчук Вступление Украины в Евросоюз
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