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"Мы не согласны": Орбан выдал новое скандальное заявление о вступлении Украины в ЕС

Ангелина Подвысоцкая
1 декабря 2023, 16:40
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Орбан, Украина
Орбан выступил против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Пропутинский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое заявление о членстве Украины в ЕС. Он цинично заявил, что Венгрия будет блокировать это. Об этом сообщает Kossuth.

Он не хочет, чтобы вопрос о вступление Украины в Евросоюз вносили на повестку дня саммита, который запланирован на декабрь. Все дело в том, что переговоры о вступлении "не отвечают интересам Венгрии".

"Мы не против этих решений, мы просто не согласны с другими странами-членами. Если мы согласны, то позиция ЕС есть, если нет, то ее нет", - сказал Орбан.

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В Венгрии говорят, что переговоры нельзя начинать, так как соответствующее предложение о вступлении не подготовлено. Его якобы смущает то, что Украина находится в состоянии войны и правовая система работает иначе. Он также говорит, что сейчас невозможно посчитать численность населения, чтобы понять, насколько большая территория Украины, ведь часть находится под "военным контролем РФ".

Орбан задает вопрос о количестве денег, которые надо будет потратить на развитие страны, что приведет к "потере ресурсов странами-членами ЕС".

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

Скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

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