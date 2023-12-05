Российская армия захватила большую часть Марьинки, город разрушен - разведка Британии

Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена.

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Оккупанты наступают вблизи Марьинки / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, скриншот: deepstatemap

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в последние недели российские войска постепенно продвигаются через руины Марьинки, города Донецкой области. Сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории.

Как отмечается в сводке Минобороны Британии в Twitter, украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города.

Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До войны ее население составляло 9000 человек. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена: кадры с дронов показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины.

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"Возобновление действий России в Марьинке является частью осеннего наступления России, приоритетом которого является расширение контроля РФ над оставшимися частями Донецкой области. Вполне вероятно, что это все еще одна из основных военных целей Кремля", - отмечают Минобороны Британии.

Наступление оккупантов на Марьинку: что известно

Напомним, что россияне усиленно штурмуют район Марьинки. Увеличилось количество штурмовых действий россиян на. Россияне доукомплектовывают на разных направлениях отряды "Шторм", которые понесли значительные потери.

Россия стягивает новую армию под Марьинку, но ВСУ давят и уничтожают оккупантов. Российская армия для атак преимущественно использует пехоту, в частности мотострелковые отряды. Технику сейчас старается максимально беречь.

Россия штурмует позиции ВСУ под Марьинкой и Авдеевкой. На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону.

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