Финляндия будет производить оружие для Украины: объявили план производства

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия в ближайшее время начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины.
"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет в дальнейшем увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро. В настоящее время объявлен план значительного увеличения производства боеприпасов. Мы намерены поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", - отметил министр обороны в в интервью Iltalehti.
Хяккянен отметил, что решение о начале производства боеприпасов для Украины, вероятно, примут до Рождества.
Военная помощь Украине
Напомним, что ЕС готовит план предоставления Украине оружия и обязательств по безопасности. Журналисты западного новостного агентства Bloomberg утверждают, что узнали содержание проекта обязательств Евросоюза перед Украиной.
В США сделали громкое заявление о военной помощи Украине. Сейчас Конгресс решает, продолжать ли поддержку Украины ,или "игнорировать уроки истории и позволить Путину преобладать".
Поставка нового украинского оружия на фронт ускорится. В министерстве объясняют, что ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов.
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