Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Турция стала последней страной, которая ратифицировала вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО / Фото pixabay.com

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Как пишет Reuters, 30 марта турецкий парламент одобрил законопроект, который позволяет Финляндии стать членом НАТО. За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов.

Турция стала последней страной, которая ратифицировала вступление Финляндии в Альянс. 27 марта аналогичное решение принял парламент Венгрии.

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Напомним, 23 марта президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил законы, необходимые для членства его страны в НАТО. Церемония подписания законодательства прошла в Хельсинки. После утверждения президентом законов национальные процедуры в Финляндии, необходимые для членства в Альянсе, завершились.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО - позиция Анкары

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что Анкара выступает против интеграции Финляндии и Швеции в НАТО. Как полагают в турецком государстве, эти страны "похожи на гостевые дома для террористических организаций". По словам Эрдогана, в Швеции и Финляндии ведут свою деятельности представители Рабочей партии Курдистана – организации, которую Анкара считает террористической группировкой.

В Швеции в ответ на заявление Эрдогана отметили, что готовы к урегулированию сложившихся разногласий. В Стокгольме акцентировали внимание на отсутствии противоречий по вопросу вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО во время дискуссии с турецким внешнеполитическим ведомством.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара готова к диалогу, направленному на устранение препятствий для интеграции Швеции и Финляндии в НАТО.

"Было предложено совместно работать над устранением опасений турецкой стороны", - подчеркнул Чавушоглу.

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