Поставки нового украинского оружия на фронт ускорятся: преодолена важная преграда

Минобороны ускоряет поставку новых образцов оружия. Благодаря принятым 21 ноября Кабмином изменениям в одно из постановлений МО поставки новых образцов вооружения и военной техники сократятся до 20 дней.
Хотя этот термин может варьироваться в зависимости от качества и полноты материалов, предоставляемых производителем, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В министерстве объясняют, что раньше для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев.
"Отныне из нее изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград - издание приказа о допуске к эксплуатации. Его согласование с различными структурами МОУ и Генштаба обычно длилось около месяца", - сообщает МО.
Обновленный fast track поставки оружия предполагает также и сокращение сроков на других этапах. А испытание новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будет происходить непосредственно на поле боя.
"В случае успешных результатов никаких дополнительных испытаний больше не нужно (как это было, например, с колесной самоходной гаубицей "Богдана", которая прекрасно зарекомендовала себя во время выполнения боевых задач)", - поясняет министерство обороны.
Еще одно важное изменение, отмечают в МО, касается закупки самых востребованных классов беспилотников ("микро" и "мини") гражданского или же двойного назначения, которые можно переоборудовать для выполнения боевых задач. Отныне госзаказчик может закупать такие БплА, даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки.
Украинское оружие
Украина ускорила производство собственного оружия, особенно БПЛА и ракет. Однако эксперты соглашаются, что этих ресурсов все еще недостаточно, чтобы наносить массированные удары по территории России.
В частности, противокорабельная ракета именно украинского производства "Нептун" смогла нанести сокрушительный удар по ракетному крейсеру "Москва" весной 2022 года.
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