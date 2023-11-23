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В Украине галопом скачут цены на продукты: что будет с ними уже скоро

Дмитрий Видоменко
23 ноября 2023, 14:19
В октябре 2023 года средние потребительские цены на продукты питания выросли на 1%, прекратив тем самым свое снижение, которое продолжалось с июля.
цены на продукты
Как говорят эксперты, в Украине больше всего выросли цены на овощи (+14,0%) / коллаж Главред, фото Рixabay, УНИАН

В октябре нынешнего года средние потребительские цены на продукты питания выросли на 1% (до этого они постепенно снижались с июля). Как говорят эксперты организации "Институт аграрной экономики", в дальнейшем продукты будут дорожать, но не слишком быстро.

Больше всего выросли цены на овощи (+14,0%), яйца (+10,1%) и молоко (+2,1%). В то же время по значительной части продуктов питания - около половины наименований, которые отслеживает Госстатом - цены в октябре снизились. То есть, влияние поступления продукции урожая нынешнего года на потребительские цены продолжается.

В частности, около на 14% снизились цены на морковь, на 11,9% - на гречневую крупу, на 8,7% - на яблоки, на 7,2% - на картофель, на 2,2% - на сахар.

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Как говорят эксперты, общее подорожание овощей на фоне продолжения падения цен на продукцию "борщевого набора произошло, скорее всего, за счет поступления овощей закрытого грунта.

"Дальнейшую динамику потребительских цен с завершением сезона сбора и переработки сельскохозяйственной продукции можно оценивать как растущую, однако резкого роста по продуктам питания пока не прогнозируется", ‒ такой прогноз дает директор института академик НААН Юрий Лупенко.

Напомним, Нацбанк прогнозировал, что до конца декабря цены на бензин, дизельное топливо и автогаз будут расти еще быстрее, чем в предыдущие месяцы. Об этом сообщил Национальный банк Украины в Инфляционном отчете за октябрь 2023 года.

Также, снижения стоимости яиц украинцам советуют не ждать уже до весны, предупреждает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка. По самым пессимистичным прогнозам, цены на яйца зимой могут вернуться к рекордному уровню прошлого года – 75 грн за десяток.

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цены на продукты деньги
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