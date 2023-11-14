В Украине зимой рекордно подорожают популярные продукты: цена вырастет на 50%

В Украине прогнозируют новый скачок цен на самые востребованные продукты.

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В Украине зимой рекордно подорожают популярные продукты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Уже этой зимой в Украине могут вполовину подорожать некоторые продукты. Повлияет на рост цен не только сезонность, но и другие факторы. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По словам эксперта, стоимость продуктов может вырасти на 50%.

Одной из первых причин роста цен, конечно, является сезонность. Например, именно из-за этого фактора дорожают яйца, молочные продукты, мясо и овощи. То есть, с конца августа этот список продуктов стал расти в цене не только из-за взлета цен на горючее и изменений в логистике, но и из-за сезонности.

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Денис Марчук утверждает, что к середине последнего месяца в 2023 году цены будут продолжать увеличиваться, пока у перерабатывающих предприятий не окончатся контракты на внутренних и экспортных рынках.

Что подорожает в ближайшее время

Помимо молочной продукции, яиц и мяса, особенно в цене может снова вырасти лук. Этот овощ начнет дорожать после новогодних праздников, а весной по прогнозам экспертов и вовсе достигнет пика в 40 грн за кг.

На данный момент стоимость репчатого лука в супермаркетах Украины разнится от 11,5 грн за кг до 13,9 грн за кг.

Что подешевело за последний месяц

Несмотря на прогнозируемое подорожание к концу года, некоторые востребованные продукты всё же и подешевели, что не может не радовать. Осенью 2023 года овощи дешевели благодаря хорошему урожаю. Например, по данным Госстата, в цене упали:

капуста - на 6,3% до 8,5 грн за кг

картофель - на 10,3% до 9,2 грн за кг

морковь - на 13,9% до 9,5 грн за кг

яблоки - на 8,7% до 20,1 грн за кг

При этом, согласно статистике Госстата больше всего подорожали:

яйца - на 10,3% до 48,8 грн за десяток

масло сливочное - на 2,9% до 70, 1 грн за 200 г

сметана 15% - на 2,2% до 100,9 грн за кг

Также подорожали некоторые позиции алкоголя и сигарет:

вина украинских марок - на 0,7%

сигареты премиум-класса - на 0,9% до 94 грн за пачку.

Данные Госстата / фото: скриншот Госстат

Ранее Главред рассказывал, что эксперты прогнозируют увеличение цен на коммунальные услуги в в 2024. В частности, об этом сообщила эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко .

Также, украинские водители каждый день приходят в шок от новой цены на автогаз. Только с 6 по 10 ноября цена на "голубое топливо" выросла на 1, 65 грн. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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