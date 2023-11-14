В Украине зимой рекордно подорожают популярные продукты: цена вырастет на 50%

Уже этой зимой в Украине могут вполовину подорожать некоторые продукты. Повлияет на рост цен не только сезонность, но и другие факторы. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
По словам эксперта, стоимость продуктов может вырасти на 50%.
Одной из первых причин роста цен, конечно, является сезонность. Например, именно из-за этого фактора дорожают яйца, молочные продукты, мясо и овощи. То есть, с конца августа этот список продуктов стал расти в цене не только из-за взлета цен на горючее и изменений в логистике, но и из-за сезонности.
Денис Марчук утверждает, что к середине последнего месяца в 2023 году цены будут продолжать увеличиваться, пока у перерабатывающих предприятий не окончатся контракты на внутренних и экспортных рынках.
Что подорожает в ближайшее время
Помимо молочной продукции, яиц и мяса, особенно в цене может снова вырасти лук. Этот овощ начнет дорожать после новогодних праздников, а весной по прогнозам экспертов и вовсе достигнет пика в 40 грн за кг.
На данный момент стоимость репчатого лука в супермаркетах Украины разнится от 11,5 грн за кг до 13,9 грн за кг.
Что подешевело за последний месяц
Несмотря на прогнозируемое подорожание к концу года, некоторые востребованные продукты всё же и подешевели, что не может не радовать. Осенью 2023 года овощи дешевели благодаря хорошему урожаю. Например, по данным Госстата, в цене упали:
- капуста - на 6,3% до 8,5 грн за кг
- картофель - на 10,3% до 9,2 грн за кг
- морковь - на 13,9% до 9,5 грн за кг
- яблоки - на 8,7% до 20,1 грн за кг
При этом, согласно статистике Госстата больше всего подорожали:
- яйца - на 10,3% до 48,8 грн за десяток
- масло сливочное - на 2,9% до 70, 1 грн за 200 г
- сметана 15% - на 2,2% до 100,9 грн за кг
Также подорожали некоторые позиции алкоголя и сигарет:
- вина украинских марок - на 0,7%
- сигареты премиум-класса - на 0,9% до 94 грн за пачку.
Ранее Главред рассказывал, что эксперты прогнозируют увеличение цен на коммунальные услуги в в 2024. В частности, об этом сообщила эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко .
Также, украинские водители каждый день приходят в шок от новой цены на автогаз. Только с 6 по 10 ноября цена на "голубое топливо" выросла на 1, 65 грн. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".
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